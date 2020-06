Tucumán, Caso Nadal: “Le quitaron la vida, mi marido pedía que le estaba faltando el aire”

La esposa de Ceferino Nadal, el hombre que fue asfixiado hasta la muerte por la Policía tucumana, denunció la brutalidad policial. Junto a su abogado, rechazó los dichos del ministro Maley.

29 de junio

“Si él estaba pidiendo ayuda, ¿por qué no lo ayudaron?”, se pregunta Karina Rodríguez, la esposa de Ceferino Nadal, el hombre que fue asfixiado hasta la muerte por la Policía de Tucumán. En un primer momento, la versión oficial fue que Nadal murió de un paro cardíaco, cuando fue aprehendido por un supuesto robo el miércoles 17. Pero testimonios y videos develaron que el hombre gritó repetidamente que no podía respirar y que le falta el aire. Una autopsia confirmó los signos de asfixia.

“Esto se tiene que acabar, se tiene que acabar la violencia que tiene la Policía con la gente. ¿Cómo pegarle de esa forma? Ellos no tienen por qué pegarle ni quitarle la vida a nadie. No matarlo, ni asfixiarlo de esa forma. Mi marido pedía que le estaba faltando el aire. Le falta el aire, no lo escuchaban, no le creían. Si él gritaba ‘no hice nada, no tengo nada, revisenmé’, ¿por qué no lo revisaron? ¿Por qué le tenían que haber pegado tanto? ¿Pegarle, llegar hasta matarlo? No es justo”, dijo Rodríguez en una entrevista con el programa Los Primeros.

La esposa de Ceferino Nadal también rechazó las declaraciones del ministro de Seguridad provincial, Claudio Maley. El funcionario había hablado de un “modo de vida delictivo”. “Él tuvo un pasado con prontuario, pero es su pasado que ya está pagado porque no le debe nada a la Justicia”, dijo.

Por su parte el abogado de la familia Benito Allende sostuvo ante el mismo medio que “desde el comienzo hubo una actitud de no querer investigar este hecho y reducirlo simplemente a un accidente o a una situación fortuita donde interviene el personal policial”-

“Por las declaraciones que nosotros tenemos de testigos que estuvieron en el lugar del hecho, existió abuso policial. Los testigos que hemos aportado a la fiscalía relatan lo mismo: la intervención de personal policial, procedimiento de aprehensión, brutalidad policial y la falta de asistencia médica”, agregó el letrado.

Allende también rechazó los dichos de Maley, quien calificó el accionar policial como “oportuno y correcto”. “Llama la atención la poca prudencia por parte del ministro en tratar de justificar un accionar que se encuentra siendo investigado por un poder independiente al que él pertenece, el poder judicial. Debería llamar también la atención de la fiscal que cada vez que se investiga el obrar policial, ya sea de un hecho contra la integridad física o un homicidio, se trata primero de investigar a la víctima, si tenía prontuario o no, y después investigar al personal policial. Lo que se trata de transmitir desde el poder político es un mensaje erróneo: que cada vez que el personal policial, en uso de sus funciones, comete un hecho ilícito o un homicidio, está haciendo justicia. Es todo lo contrario”, sostuvo. (LID)