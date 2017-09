Tucumán: Denuncian que el Gobierno vació la Secretaría de Adicciones

En contradicción directa a la Emergencia en Adicciones sancionada por la Legislatura tucumana en 2016, el Ejecutivo provincial cesanteó al 80% de los especialistas que trabajan con chicos adictos en los diferentes barrios de la ciudad.

7 de septiembre

“El gobierno provincial vació los dispositivos de abordaje territorial de adicciones”, denunciaron los trabajadores de la Secretaría de Adicciones, quienes dan cuenta de que 22 personas contratadas (entre psicólogos, profesores de educación física, etc.), que brindaban talleres de prevención en los barrios más afectados por la drogadicción, fueron despedidas esta semana. A ellos se suman otros ocho especialistas que desde enero trabajaban sin cobrar en espera de un contrato y que definieron no continuar. Los lugares que dejaron vacantes estos empleados serán ocupados por pasantes que ingresaron hace menos de un mes. “Es un despropósito: sacaron profesionales y pusieron estudiantes que no están formados para abordar una temática tan compleja como las adicciones”, expresó el psicólogo Emilio Mustafá, referente de los trabajadores.

Los equipos territoriales cubrían un total de 32 barrios y comunas del interior. A partir de esta semana, con la caída de estos 22 contratos, estos equipos pasaron de estar conformados por más de 40 personas a apenas 11 actualmente, con lo que el trabajo de prevención y asistencia quedará reducido a sólo 8 barrios.

En este sentido, Mustafá indicó que se suspenderán los equipos que operan por ejemplo en los barrios Elena White, Heredia y Los Vázquez, donde 31 chicos que se están recuperando del consumo de pasta base de cocaína y psicofármacos quedarán sin tratamiento y acompañamiento. “En el caso del equipo de Los Vázquez se ven obligados a levantar el dispositivo después de 10 meses de haber estado trabajando gratis. Era uno de los dispositivos que mejor andaba”, recalcó. (Primera Fuente)