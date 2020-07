Tucumán: Docentes Autoconvocados iniciaron un plan de lucha y no regresarán a clases

Los educadores decidieron este sábado en una Asamblea virtual, no regresar a clases, rechazar al sobretrabajo, virtual y presencial y exigieron la inmediata reapertura de la negociación salarial docente provincial, entre otros puntos.

6 de julio

Del cónclave virtual, que se desarrolló durante este fin de semana, participaron más de 80 docentes donde elaboraron un documento con los puntos sobresalientes y las decisiones tomadas durante la misma.

“En la Asamblea hicimos un repasó de la lucha y organización de las bases lograda por el movimiento autoconvocados y se expuso la postura de los Voceros Autoconvocados respecto a los puntos a ser tratados. La mayoría de las intervenciones coincidieron en denunciar que no están dadas las condiciones para el regreso a clases presenciales (múltiples carencias en las escuelas: falta de agua, de personal auxiliar, en estado deplorable, etc.; protección de la salud y la vida; irresponsabilidad del Estado al no destinar dinero para su plan de regreso presencial a las escuelas; la movilidad propia del docente con varias escuelas, etc.) y sumarle el reclamo por deudas salariales que tiene el Estado provincial con toda la docencia”, señaló a primerafuente, la vocera por Capital, Raquel Grassino.

Las decisiones tomadas por la Asamblea fueron las siguientes:

▪ No regreso a clases presenciales, ya que no hay inversión para aplicar el protocolo: la salud y la vida de alumnos, docentes, personal auxiliar y las familias de toda la comunidad educativa son más importantes.

▪ Crear comités por escuela de docentes, estudiantes, padres y personal auxiliar para garantizar el NO regreso presencial.

▪ Exigimos, a más de 100 días ya de clases online, que el Estado que se haga responsable de la inversión económica para garantizar la

educación (obligatoria) virtual de todos los estudiantes: creación de

plataforma informática gratuita para cada escuela y sus miembros; y

provisión gratuita de las herramientas y los medios de conexión para los alumnos y docentes que no tienen.

▪ Rechazo al sobretrabajo, virtual y presencial. Que las horas de trabajo se ajusten a la DDJJ.

▪ Cumplimiento del régimen de licencias y habilitación de los reemplazos docentes.

▪ Inmediata reapertura de la negociación salarial docente provincial,

prevista unilateralmente por el propio Gobierno para el pasado mes de junio.

▪ Pago en un solo tramo e incorporado al básico de la deuda de 2019 por cláusula gatillo.

▪ Pago en tiempo y en forma.▪ Pase a planta permanente de los docentes Fines. Inmediato pago de todo lo que se les adeuda y actualización salarial. Basta de trabajo precarizado en Educación.

▪ Titularización docente sin condicionamientos.

▪ Boleto docente gratuito, sin afectar el ítem Zona.

▪ Repudio a los gremios docentes provinciales del Frente Gremial

Docente (ATEP, APEM y AMET) por su complicidad, colaborando con el ataque salarial, de condiciones de trabajo y ahora de resguardo de la salud y la vida por parte del Estado.

▪ Recepción por parte de las autoridades gubernamentales a los Voceros Autoconvocados para discutir el acuerdo salarial, condiciones laborales y el resguardo de la salud y la vida.

▪ Sostener y buscar ampliar el trabajo que se ha retomado para unidad de los trabajadores, a través de la Coordinadora de Lucha.

▪ Denunciamos la política de amparos y superpoderes a los aparatos

represivos del Estado, que de manera creciente violentan derechos

fundamentales. Repudiamos los allanamientos y las detenciones sin orden judicial.

Exigimos justicia por Luis Espinoza, Walter Nadal y todas las víctimas del accionar del aparato represivo del Estado. Solidaridad con todos los casos de gatillo fácil.

▪ Llamamos a una nueva Asamblea virtual Docente Autoconvocada para el día sábado 18 de julio, a las 15.30. (Primera Fuente) Por Rafael Medina