Tucumán: "El cañero está atravesando un quiebre económico", aseguran desde UCIT

La unión de cañeros insiste en la alícuota cero en ingresos brutos para los productores de menos de 100 hectáreas.

24 de agosto

En diálogo con Primera Fuente, el titular de la Unión de Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT), Sergio Fara, manifestó su preocupación por la "crisis" que atraviesa el sector azucarero en la provincia: "hay un conglomerado de cosas que están afectando a la industria. Es un año atípico para el productor cañero que está atravesando un año de quiebre económico".

En este marco, hizo referencia a la situación por la que atraviesa el ingenio San Juan -la zafra está paralizada debido a una deuda millonaria- y aclaró que no es el único que no está pagando a los productores. "Son varios los ingenios que no le están pagando a los cañeros y no le están entregando la azucar en tiempo y forma. Esto nos pone en una situación complicada porque la zafra avanza sin nosotros", sostuvo.

También cargó contra la "presión impositiva" que la provincia ejerce sobre el productor azucarero y reiteró el pedido por la alícuota cero para productores de hasta 100 hectáreas. "Sabemos que hay un expediente en la Legislatura pero hasta aquí no tenemos novedades. Es algo que necesitamos con urgencia y que venimos reclamando desde hace años", remarcó.

En cuanto al precio de la azucar, lo definió como caótico para la industria y subrayó que debido "al trazado economico del país, con los altos índices de intereses, nadie puede sacar un crédito para solventar la producción". "No vemos actitud ninguna desde el Gobierno Nacional para crear condiciones aptas para contener al sector", sentenció.