Tucumán: "Es un ajuste de Manzur": Empleados municipales reclaman la cláusula gatillo

Trabajadores municipales del interior de Tucumán interrumpieron el viernes por mañana el tránsito en la ruta 307 que va a los valles tucumanos, a la altura de La Mesada, para reclamar el pago de la cláusula gatillo, entre otros puntos.

8 de febrero

En el marco del diálogo entre el Gobierno de Tucumán y los gremios estatales por la suspensión del pago de la cláusula gatillo, trabajadores municipales del interior salieron este viernes a cortar la ruta 307 que lleva a los Valles tucumanos. "Estamos bajo la lluvia en una nueva jornada de lucha, hemos decidido cortar la ruta 307 que va a los Valles, más precisamente a La Mesada", señaló esta mañana Vicente Ruiz, representante de los municipales del Interior.

El gremialista precisó que la medida se decidió porque "hasta acá no hemos tenido ninguna respuesta concreta por parte del Gobierno. No es solamente la cláusula gatillo: acá hay un cúmulo de reivindicaciones que no está cumpliendo el Gobierno de la Provincia, como por ejemplo el blanqueo de los compañeros que están trabajando en negro y ya tienen hasta 20 años trabajando en las municipalidades con sueldos irrisorios y ninguna cobertura social", denunció, en diálogo con primerafuente.

Finalmente, y tras una comunicación con la ministra de Gobierno, Carolina Vargas Aignasse, la medida se levantó pasado el mediodía. La funcionaria se comprometió a recibirlos el lunes para continuar con las conversaciones tras la suspensión del pago del último tramo de la “cláusula gatillo”, revisión de los aumentos salariales prevista entre los gremios y la Provincia a principios de 2019. (Primera Fuente)