Túcuman: Las máscaras donadas para el personal de la salud terminó en poder de los legisladores

Desde la red Cuarentena Solidaria Tucumán expresaron su sorpresa al comprobar que la donación realizada por ellos al Sanatorio Argentino fue destinada a los parlamentarios que las utilizaron en la sesión de este martes, siendo que ellos no están contemplados como personal de "trinchera", como se define al personal de la salud que atiende los casos de coronavirus.

8 de abril

odo se originó en las redes sociales, cuando alguien observó el gran parecido que tenían las máscaras de protección facial que usaban algunos legisladores durante la sesión de este martes, con las del proyecto Cuarentena Solidaria Tucumán que confecciona (con impresoras 3D) a partir de las donaciones que realizan todos los tucumanos. El objetivo trazado por sus integrantes es aportar todos los insumos y materiales de protección que requiere el personal de la salud abocados a enfrentar el coronavirus en Tucumán.

Sin embargo, tuvieron que salir a manifestar su sorpresa al ver como los protectores faciales que ellos suelen entregar a la comunidad médica, eran utilizadao por algunos legisladores, entre ellos el titular del Poder Legislativo, el vicegobernador Osvaldo Jaldo. "Desde Cuarentena Solidaria negamos rotundamente cualquier tipo de relación o previo conocimiento de la entrega de nuestros insumos a legisladores. El modelo de máscaras que se utilizó durante las sesiones legislativas del día de la fecha innegablemente es el que se está fabricando desde nuestra organización, pero desconocemos cómo llegó a manos de personas que no son prioridad en estos momentos de emergencia. Nosotros no hacemos entregas a ningún particular, sólo a instituciones de la salud y tenemos registros (notas firmadas y fotografías) de cada entrega, que se publican en nuestras redes", publicaron en Facebook.

Lo hicieron obligados por las circunstancias y para llevar tranquilidad a quienes en forma anónima o no, hacen su aporte económico y laboral en una causa loable y que nada tiene que ver con servir a la protección de los legisladores que este martes estuvieron en el recinto de la Legislatura.

Resaltaron que "una movida solidaria de tanta envergadura no sea utilizada con fines políticos. Confiamos en que todo lo que es producido y donado con tanto esfuerzo por tanta gente, llegue a las manos de quienes más lo necesitan".

Sin saber cómo esos elementos llegaron a manos de los legisladores, Cuarentena Solidaria invitó a los representantes del pueblo "a entregar el material de protección personal que exhibieron durante las sesiones, ya que el trabajo que ustedes desarrollan no requiere este tipo de protección, e incurren en un uso indebido de un material escaso, y muy valorado entre quienes realmente lo necesitan. Entendiendo que ustedes están al tanto de la escasez de dichos insumos en nuestra provincia. La situación que atravesamos amerita esfuerzos y grandeza de parte de todos, especialmente de la clase política tucumana".

Después de la repercusión que tomó el tema en las redes sociales, llegó la respuesta que tanto esperaban. Y vino de parte del director médico del Sanatorio Argentino, el doctor Sebastián Duhalde, quien el día lunes 6 de abril había recibido una donación de 30 máscaras y que decidió cederlas en calidad de préstamo a la Legislatura.

Los integrantes del proyecto solidario aceptaron las disculpas brindadas por Duhalde y rogaron que situaciones de este tipo no se repitan. "No queremos dejar de insistir que el trabajo que los legisladores desarrollan no requiere este tipo de protección, e incurren en un uso indebido de un material escaso, y muy valorado entre quienes realmente lo necesitan. Rogamos que estos materiales sean usados solamente por el personal de salud", remarcaron.

Cuarentena Solidaria: ¿Quiénes son?

Son un grupo de ingenieros, médicos, diseñadores y otros voluntarios que están trabajando en un proyecto con impresiones 3D y costura de elementos para la protección del personal médico y de barrera física para la propagación del virus de los infectados. Se unieron a la Sociedad Rural de Tucumán, que ya viene trabajando, poniendo sus recursos a disposición de la sociedad y del gobierno. Reciben la donación de dinero y de material para el armado de las máscaras: Friselina; Filamentos para impresoras 3D; Elásticos de tela o goma; Plástico traslucido. www.cuarentenasolidaria.com.ar