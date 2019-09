Tucumán: Manzur descarta la emisión de bonos

“Tucumán no tiene previsto emitir cuasimonedas”, afirmó el gobernador Juan Manzur.

6 de septiembre

Sobre la situación económica del interior argentino, en el que algunas provincias evalúan reimplantar los bonos de cancelación de deuda, el gobernador, Juan Manzur, señaló que la realidad de Tucumán es distinta al resto del país porque, durante cuatro años, no tuvo déficit fiscal, no contrajo deudas y pudo financiarse con recursos propios, por lo que el Gobierno provincial no emitirá cuasimonedas.

“Por el momento, nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que los bonos no vuelvan a Tucumán” pero, señaló, “si es verdad que hay algunas provincias que están evaluando emitir cuasi monedas. Tucumán no está en esta situación y no lo tiene previsto”.

En este sentido, el Mandatario señaló que la provincia tuvo un proceso sin déficit fiscal: “nos venimos dando vuelta con la plata de los tucumanos y seguimos adelante” y cuestionó las medidas económicas adoptadas por el Gobierno central, a las que consideró como “erradas”: “el presidente – Mauricio– Macri está en su derecho en tomar medidas económicas. Pero las últimas que tomó fueron decisiones unilaterales, inconsultas y se toman con la plata de las provincias”.

Sobre ello, reiteró: “que las medidas económicas las implemente con la plata del Gobierno de la Nación y los presupuestos nacionales, no con el dinero de los tucumanos. Nosotros venimos ordenados, sin déficit. Lo único que pedimos al Presidente es que no nos saque lo que le corresponde a Tucumán”.

“Priorizamos la atención a los grupos más vulnerables, que es la gente que más necesita. Estamos priorizando todo lo que tiene que ver con lo que es salud, los medicamentos, leche para las criaturas y remedios oncológicos. Seguimos haciendo obras de infraestructura a lo largo y ancho de la provincia para que los tucumanos estén mejor”, razonó. (Primera Fuente)