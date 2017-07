Tucumán: Manzur pidió a la Nación que corrija el rumbo económico

El gobernador de Tucumán, Juan Luis Manzur, fue consultado en una ronda de prensa celebrada durante una visita a un Centro de Atención Infantil capitalino, y volvió a cuestionar la política económica impulsada por el presidente Macri.

14 de julio

“La política económica que lleva adelante el presidente, Mauricio Macri, está errada. Tiene que ser modificada. No puede seguir aumentando la luz, el gas y la garrafa. Mire lo que cuesta la comida ahora”, dijo el mandatario provincial.

Manzur razonó que hay medidas estructurales que tienen que cambiar porque “hoy a los argentinos no les alcanza el dinero…y esto se verá en las elecciones. La gente va a votar si quiere que siga Macri con el ajuste y el aumento de los precio; o cambiamos la política económica para que estemos mejor. Nosotros vamos a cuidar y defender a Tucumán”.

Sobre los trascendidos que indican una posible baja de impuestos propuesta por el Presidente, para generar trabajo, dijo que, si bien no trascendieron los alcances del proyecto, “todo lo que sea en beneficio del pueblo argentino y de las economías regionales será bienvenido”.

Con respecto al pedido de reforma electoral formulado por el saliente titular del Plan Belgrano, José Cano, tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que convalidó los resultados de las elecciones provinciales del 2015, Manzur, dijo: “Cano, lo que tiene que hacer, es pedirle disculpas a todo el pueblo tucumano. Todos los hombres de bien saben reconocer cuando se equivocan, cuando cometieron un error y actuaron mal”.

En referencia al inicio de la campaña electoral, el Gobernador explicó: “Hoy venimos a una escuela y están los chicos. Ustedes saben que los niños no votan. Vamos a seguir trabajando en esta línea. Tenemos los mejores hombres y mujeres. Personas intachables a lo largo de toda su vida como Osvaldo Jaldo”. Y prosiguió: “Jaldo es uno de los grandes dirigentes de la provincia de Tucumán y me siento muy orgulloso de que sea mi Vicegobernador y que sea el candidato para representarnos a todos los tucumanos para que en Buenos Aires nos den lo que le corresponde a Tucumán. No queremos más, pero tampoco queremos menos. El que va a defender a cada familia tucumana se llama Osvaldo Jaldo”./comunicaciontucuman.gob.ar