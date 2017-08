Tucumán: Manzur se pintó la cara frente al reclamo de Vidal: “No vamos a resignar ni un peso”

El gobernador Juan Manzur aseguró que la provincia perdería un monto de $3500 millones si se amplía la coparticipación a la provincia de Buenos Aires.

29 de agosto

Durante una visita al CAPS El Salvador, que acaba de ser refaccionado, el gobernador, Juan Manzur, fue consultado en rueda de prensa sobre la reunión que tendrá esta semana en Buenos Aires con otros mandatarios. Allí tratarán especialmente el pedido de ampliación de coparticipación para la provincia de Buenos Aires que requirió a la Justicia la gobernadora María Eugenia Vidal, y que significaría una clara disminución de recursos para los demás jurisdicciones.

La reunión, según adelantó Manzur, no será solo con gobernadores peronistas, sino también de otros espacios políticos. “Todos coincidimos en que no podemos resignar plata de las provincias porque, en ese caso, no hay manera de que puedan seguir funcionando”, señaló con respecto al planteo de la mandataria bonaerense.

“No estamos dispuestos a resignar ni un peso de lo que le corresponde a Tucumán; porque no solo no nos están enviando recursos, sino que si además nos quitan plata, la situación va a ser difícil. Y por eso hay que defender lo que le corresponde a Tucumán, se trata de un monto de $3500 millones, que es muy significativo para la provincia”, detalló.

El Gobernador amplió la explicación de cómo un fallo a favor de Buenos Aires perjudicaría al interior. Recordó que el primer mandatario cordobés, Juan Schiaretti, ya declaró que para su distrito la pérdida sería de $8 mil millones y agregó: “Esto transformaría a las provincias argentinas en prácticamente inviables. Tucumán es ordenada, no tiene déficit, paga en tiempo y formas sus sueldos y compromisos, hace obras con recursos propios. Sin esa plata no vamos a poder seguir trabajando como hasta ahora”.

Finalmente, Manzur llamó a los ciudadanos de la provincia a cuidarla: “Yo soy el gobernador de todos los tucumanos, por eso les pido a todos que defendamos a Tucumán, independientemente de a quienes voten porque hay una amenaza real de que nos quiten estos recursos”. (comunicaciontucuman.gob.ar)