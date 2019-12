Tucumán: Movimientos sociales marcharon “por una navidad sin hambre”

Reclaman la ampliación del presupuesto alimentario y la entrega en tiempo y forma de la mercadería, entre otros puntos.

6 de diciembre

Organizaciones sociales marcharon este jueves hacia Casa de Gobierno para exigir una serie de reclamos vinculados a la emergencia social y alimentaria. La movilización, que conjugó a múltiples organizaciones de diferentes banderas, se realizó bajo el lema: “Por una navidad sin hambre y sin paz”, y tenía como objetivo exigir una audiencia con las autoridades del gobierno para plantearles las necesidades de los grupos sociales más vulnerable y reclamar soluciones a las mismas.

Puntualmente, las exigencias son 4: ampliación del presupuesto para partidas alimentarias; que la mercadería se entregue en tiempo y en forma; actualización de los programas de empleo y capacitación acorde a la inflación; y un aguinaldo.

“Hay mucha gente que no la está pasando bien porque no puede poner un plato de comida en su mesa cada día. Son muchos los tucumanos que no llegan a fin de mes y muchos los niños que están en un cuadro de malnutrición grave”, expresó José Argañaraz, dirigente de Barrios de Pie.

Los referentes de las organizaciones fueron recibidos por el secretario de Gobierno, Leopoldo Rodríguez, y el secretario de Articulación Territorial, Fracisco Navarro, y aunque no lograron ponerse de acuerdo, si concertaron una nueva audiencia para la semana que viene.

Luego de la reunión, Argañaraz afirmó que por el momento se mantendrán en estado de alerta y movilización “hasta obtener soluciones concretas”. “La prioridad es garantizar la paz social y que nuestras familias más humiles puedan pasar uns fiestas dignas”, sentenció. (Primera Fuente. com.ar)