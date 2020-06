Tucumán: "Nunca tuve coronavirus": Bussi denunció una maniobra para sacarlo de la política

Luego de realizarse dos pruebas serológicas con resultados negativos, el legislador de Fuerza Republicana afirmó que no tuvo la enfermedad y que todo fue una operación para "sacarlo de la cancha". "¿Tanto miedo le tienen a Bussi?", se preguntó en un comunicado.

4 de junio

El Legislador Ricardo Bussi realizó este jueves una grave denuncia a través de un comunicado, donde afirmó que nunca tuvo coronavirus y que su caso, que generó repercusión nacional, fue una operación política.

“Quiero informar a toda la comunidad que luego de haberme realizado dos pruebas serológicas sucesivas con fechas 23/5 y 30/5, con el único fin de convertirme en donante de plasma, el resultado de ambas es negativo. Todo indica que nunca tuve coronavirus”, comenzó explicando el Presidente del Bloque Fuerza Republicana de la Legislatura tucumana.

Tras contar sobre sus nuevos análisis, Bussi acusó que todo fue una maniobra con el objetivo de sacarlo de la escena política: “Cuando arrancó toda esta locura, aquel 22 de Marzo, todos me acusaron de ser el primer político en contraer el virus y aún más de contagiar y de ser el culpable de haber ocasionado el cierre de la legislatura y la cuarentena de trabajadores y demás gente. Ahora sostengo que esta gran mentira forma parte de una ruin estrategia política para intentar sacarme de la cancha ¿Tanto miedo le tienen a Bussi?”, se preguntó.

“Con este daño moral que han causado hacia mi persona, mi entorno familiar, mis hijas, mi esposa, mis concejales y dirigentes, se han visto seriamente perseguidos, perjudicados y agraviados por esta mentira encumbrada por el poder”, agregó el legislador que había sido seriamente acusado por algunos de sus pares.

Para finalizar, señaló que siempre dijo la verdad y reiteró que todo fue una operación política: “No me queda más que confirmar que siempre dije la verdad, cuando afirmé que el resultado del test me había sorprendido porque el primer síntoma que tuve fue una gastroenteritis y luego, después de haber participado de la polémica sesión, un pico de fiebre de 38º. Posteriormente transcurrí el asilamiento al que me habían sometido, sin sintomatología alguna y en buen estado de salud. Vuelvo a repetir, “Han querido sacarme de la cancha, han intentado sacarme de la escena política porque a algo le temen” finalizó.

“Estuve en contacto con un sinfín de personas”

El pasado 22 de marzo el mundo política de la provincia, en especial el de la Legislatura, quedaba conmocionado luego de que el Ricardo Bussi anunciara que había dado positivo en la enfermedad.

“En el día de la fecha, recibí los resultados de los análisis que me realicé y quiero comunicar que dieron positivos.En los últimos días, estuve en contacto con un sinfín de personas que acudieron a mi oficina por audiencias que tenían programadas y que por diversas razones debía atender”, explicaba un domingo por la noche el líder de Fuerza Republicana.

Como consecuencia de su positivo, la mayoría de los legisladores, incluido el presidente del cuerpo, el vicegobernador Osvaldo Jaldo, debieron realizar un aislamiento obligatorio por 14 días, ya que cinco días, Bussi había sido parte de una sesión legislativa.

Cuatro días después, el legislador radical José María Canelada daba positivo del virus, preocupando al poder legislativo por un posible brote de casos que nunca ocurrió.

Tras cruces y amenazas de denuncias de algunos de sus pares, un mes después de que hiciera público su diagnóstico de Coronavirus positivo, y se convirtiera de ese modo en el primer político en contraer el virus COVID-19, Bussi anunciaba que se encontraba recuperado.