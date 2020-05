Tucumán: “Yo sé quién le disparó a mi hermano”, declaró Juan Espinoza

La aparición del cuerpo de Luis Espinoza, que se encontraba desaparecido desde el viernes pasado, complica aún más a los policías detenidos por la causa. Su hermano asegura que a Luis lo balearon y que puede reconocer quien fue el que le disparó.

23 de mayo

La pista arrojada por dos de los policías imputados en la causa (son 9 en total y un civil) trasladó la búsqueda de Luis Espinoza hasta la localidad de La Banderita, ubicada a unos 50 Km. al oeste de Concepción, en el límite entre Tucumán y Catamarca. Desde allí el equipo de búsqueda cruzó hasta el departamento de Andalgalá en Catamarca, en donde finalmente fue encontrado este viernes el cuerpo sin vida del trabajador rural oriundo de Melcho, un pequeño paraje dentro del departamento de Simoca.

La causa estaba hasta hoy caratulada como desaparición forzosa, pero con la aparición del cuerpo se prevé que se siga investigando como un homicidio. Anoche fueron interrogados dos uniformados que aportaron información precisa para encontrar el cuerpo de Luis y esclarecer el hecho, a la vez que confirmaron la responsabilidad policial. Según una fuente consultada, los efectivos habrían confesado el delito ante la fiscal Mónica García, del Centro Judicial Monteros: “Los efectivos estuvieron declarando anoche en la fiscalía y dieron información concreta que Espinoza estaría muerto y los responsables serían los efectivos de la comisaría de Monteagudo, donde uno habría realizado los disparos que le provocó la muerte y entre cuatro de ellos se pusieron de acuerdo para esconder el cuerpo”.

Una pieza clave en la investigación puede ser el testimonio de su hermano Juan Antonio, último en verlo con vida. El viernes pasado ambos hermanos iban a caballo desde Monteagudo rumbo a la casa de su madre en Melcho, cuando en el trayecto pasaron por donde se desarrollaba un festival de carreras cuadreras justo cuando llegaba personal de la comisaría local, momento en el que se generó el desbande. Juan recibió un golpe fuerte, se desvaneció y cuando recuperó la consciencia su hermano ya no estaba. Según recuerda “Luis le gritó a la policía que no me peguen, yo en ese momento levanto la vista y veo que el policía le pega un disparo. A mí me sacan para un descampado que había cerca y me hicieron sentar en el piso. De ahí no lo volví a ver más. La única esperanza que tenía es que él se había ido, pero después encontramos la sangre”.

Juan asegura saber quién fue el uniformado responsable del disparo y pide que lo lleven a una rueda de reconocimiento. “Yo sé quién le pegó el disparo. No tengo problemas si me llevan a reconocerle”, afirmó en diálogo con Primera Fuente.

Con la localización del cadáver de Espinoza, el hecho estaría en vías del esclarecimiento total en lo que respecta al modo en que se produjo el crimen y la posterior localización de la víctima. Habría sido asesinado y su cuerpo abandonado cerca del límite con la provincia de Catamarca. (Primera Fuente)