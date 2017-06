Tucumán encabeza el ranking nacional de subocupación

Según el Indec se registró una leve disminución del desempleo al mismo tiempo que un fuerte aumento en la subocupación demandante de empleo.

15 de junio

El último informe del Indec sobre Trabajo e ingresos registra para el primer trimestre del año un fuerte aumento de la desocupación nacional, al pasar de 7,6 puntos a 9,2 puntos. Lo que equivale a 1,15 millones de desocupados en el territorio nacional. Es decir, más de 200 mil nuevos desempleados en los primeros tres meses del año. Un aumento significativo, de casi dos puntos en solo tres meses, tal como lo reconoce el organismo de estadísticas oficiales.

En la provincia de Buenos Aires el desempleo está alcanzando casi los 12 puntos. Y si el promedio nacional no llega a los dos dígitos es por la evidente manipulación de las estadísticas, al punto que el norte argentino registra niveles de pleno empleo. Aglomerados urbanos como Resistencia (1,4) o Formosa (2,9), o Santiago del Estero (2,5) registrarían niveles de desocupación inferiores a los de Alemania o Suiza.

En Tucumán se registra una leve disminución del desempleo, ubicándose en 7,7 puntos. Es decir, 28 mil desocupados en la zona del Gran Tucumán – Tafí Viejo.

Recordemos que las estadísticas oficiales consideran la población ocupada como aquella que en la semana ha trabajado al menos una hora, en cualquier actividad económica, sea formal o informal. Por ejemplo, un puestero que vende verduras en una esquina es considerado por las estadísticas como parte de la población ocupada.

A su vez, el Indec considera a la población desocupada a aquellas personas que no teniendo un empleo, lo busca activamente. Es decir, que la población que ya no busca porque no encuentra pero necesita, queda afuera de la medición y pasa a formar parte de la población económicamente inactiva. Pero además de la metodología el organismo oficial recurre a la manipulación de las encuestas, de otra manera no se registrarían niveles insólitos de desempleo en el castigado norte argentino.

Es por eso que en Tucumán el Indec mide al mismo tiempo que la disminución del desempleo, un fuerte incremento en la población ocupada demandante de empleo, es decir, trabajadores ocupados que buscan otro empleo. Son más de 73 mil trabajadores de la zona mencionada, es decir, 19,6 por ciento de la población ocupada, al tope del ranking y muy lejos del promedio nacional (14,1).