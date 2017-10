Un ex titular del PAMI será juzgado por presunta defraudación

Se trata del último titular del PAMI del kirchnerismo, Luciano Di Césare, quien se sentará en el banquillo de los acusados el próximo 20 de diciembre

12 de octubre

El último titular del PAMI del kirchnerismo, Luciano Di Césare, se sentará en el banquillo de los acusados el próximo 20 de diciembre, para ser juzgado por supuesta "defraudación a la administración pública" cuando estaba al frente del organismo.

Luciano Di Césare será juzgado por supuesta "defraudación a la administración pública" por seguir una sugerencia del Ministerio de Economía e invertir fondos del organismo en LETES, en vez de usarlos para atender carencias en la obra social de los jubilados y mejorar sus prestaciones cuando se afrontaba un fuerte déficit.

El ex titular del PAMI será juzgado por el Tribunal Oral Federal 2 por un delito que prevé una pena de hasta seis años de prisión, pero además está procesado en otra causa por cobrar en un trámite express y, antes de dejar el cargo, un retroactivo de 1.300.000 pesos por vacaciones no gozadas que para la Justicia no correspondía percibir, informaron fuentes judiciales.

La causa por la que primero llegará a juicio, investigó una inversión en Letras del Tesoro Nacional en el 2008, luego de una sugerencia enviada por nota al respecto a todos los entes descentralizados por parte del entonces ministro de Economía, Hernán Lorenzino, quien aludía a "fondos excedentes" en los organismos, algo que el PAMI no tenía, según la Justicia.(Tèlam)