Un nuevo escándalo sindical amenaza a Triaca

El secretario de Trabajo, Jorge Triaca, está acorralado por un nuevo escándalo. La denuncia lo acusa de ser responsable de un fraude millonario en el gremio de vigiladores privados (UPSRA), que se encuentra intervenido por la dependencia a su cargo.

30 de octubre

La denuncia de un grupo de afiliados habla de un desvío de $15 millones del sindicato a empresas supuestamente vinculadas a la familia del ex ministro devenido en secretario.

El modus operandi denunciado sería el mismo que el que trascendió tras los escándalos de nombramientos y desvíos de fondos en el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), que también estuvo intervenido.

Los afiliados denuncian que el monto desviado sería en concepto de los seguros de vida de los trabajadores que no habrían sido pagados por la entidad gremial. La denuncia está siendo tramitada en el juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 a cargo del Juez Daniel Rafecas, bajo el expediente N° 17.570/18.

El escándalo que comenzó a escalar en las últimas horas incluso generó versiones de renuncia de Triaca. "Es verdad que se viene un informe pesado sobre Triaca, pero de renuncia nada", afirmó a este medio una fuente al tanto de lo que ocurre en la cartera laboral.

Los rumores mencionan la existencia de una grabación de alguna persona supuestamente vinculada a Triaca, involucrada en manejos irregulares de los fondos del sindicato.

Según las versiones periodísticas que dieron cuenta del hecho, un grupo de allegados al secretario involucrados en las maniobras estaría integrado por el contador Silvio Torres; el funcionario Alfredo Enrique Bertonasco (de la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales y ahora designado cómo Coordinador de la Coordinación de Fiscalización Portuaria, Marítima, Fluvial y Lacustre); el abogado Roberto Porcel (el interventor anterior del gremio); y el cuñado de Triaca, Sergio Ernesto Borsalino, esposo de su hermana Silvia Verónica Triaca.

Desde el gremio contaron que Triaca incluso quiso imponer un candidato para las elecciones que se llevarán a cabo a principios del año próximo. Según los gremialistas que hicieron la denuncia, su nombre es Patricio Castro y "lo anotaron como vigilador en dos empresas para que pueda ser candidato", una de ellas es Codecop, donde ya arrastran un conflicto en la planta de Berazategui.

"Patricio tiene al hermano, Mariano, trabajando con la intervención también y se sabe que son amigos de los Triaca de siempre", aseguraron a este medio y denunciaron que el último 8 de octubre se hizo la asamblea para elegir la junta electoral y "no dejaron participar a los empleados de la obra social, que son afiliados al sindicato, ni a otros afiliados que se acercaron".

Según denuncian, el argumento para los empleados fue que no pueden ser afiliados porque no los contempla el estatuto y para el resto de los afiliados que no pudieron entrar fue que no estaban reempadronados. "Están haciendo un nuevo padrón, y no reempadronan a los que están en contra de la intervención", denuncian en el gremio. (lapoliticaonline.com)