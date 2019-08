Una familia necesitó en julio $ 48 mil para cubrir sus necesidades

Un Hogar constituido por una pareja de 35 años con dos hijos (de 6 y 9 años) necesitó, en julio de 2019, $48.235,40.- para satisfacer sus necesidades. Este valor se compone de $15.438,70.- necesarios para adquirir una Canasta alimentaria mínima y de $ 32.796,70.- para acceder a otros bienes y servicios básicos. Así lo señaló un informe difundido el jueves por la Junta Interna de ATE - Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

23 de agosto

El documento señala que "la inflación es un problema que el gobierno nacional no pudo o no quiso controlar". Observa que "luego del resultado de las PASO y la brutal devaluación post elección que el gobierno dejó correr", las medidas informadas por Macri el miércoles y jueves son "de efecto cortoplacista y netamente electoral", y "además no atacan el problema en cuestión".

Agregan que "lxs trabajadorxs estatales hemos perdido un 32% del poder adquisitivo que teníamos a noviembre 2015, que para el caso testigo (Categoría D “0” SINEP) traduce en una pérdida acumulada de $ 200.000.- Ademas aclaramos que no alcanza para compensar esta deuda los $5000.- que el gobierno dio como suma fija de emergencia".

Respecto de la metodología, el documento señala que las canastas utilizadas para el ejercicio son las llamadas “Canastas de Consumos Mínimos”, que surgieron "como propuesta metodológica innovadora en el INDEC, aunque todavía no se han aplicado en las mediciones oficiales". No son las habitualmente utilizadas para la medición de la pobreza, "pero no por ello ambas canastas deben verse como contrapuestas, dado que se trata de metodologías diferentes pero compatibles entre sí".

Según el Indec, se necesitan $ 32 mil para no ser pobre

Según el reporte oficial del Indec, en cambio, una familia integrada por dos mayores y dos niños necesitó en junio $31.934,44 para cubrir la Canasta Básica Total y no quedar por debajo de la línea de la pobreza. Esa cifra registró un aumento de 2,5% en relación con mayo, 25,3% desde que comenzó el año y 50,6% en los últimos doce meses, según el organismo.

Ese mismo núcleo familiar requirió $12.773,78 para adquirir la cantidad mínima de comida que integra la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y no caer por debajo de la línea de indigencia. El valor de esa Canasta en junio aumentó 2,9% con relación a la de mayo, 25,3% en el primer semestre y 57,3% respecto a junio del año pasado.

El último registro del Indec, correspondiente al segundo semestre del año pasado, dio cuenta que 32% de los habitantes estaban debajo de la línea de pobreza y, entre ellos, 6,7% eran indigentes.

Para el 30 de septiembre, el Indec tiene previsto informar los datos de la medición del primer semestre del año, signado por una caída de 2,6% del Producto Bruto Interno (PBI).