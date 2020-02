Una negociación dura cuyo único fin es pagar la odiosa deuda de Macri

El Gobierno ya tiene su propio “reperfilamiento”. Este martes el Ministerio de Economía decidió postergar al 30 de septiembre el pago del vencimiento de capital del bono dual AF20 que vencía este jueves 13 de febrero. Sí, se pagarán intereses.

13 de febrero

La decisión oficial llega luego del fracaso del canje de títulos de la semana pasada y de la suspensión de la licitación de Lebad.

Se trata de un nuevo capítulo más tenso en la renegociación de la deuda entre el Gobierno y los especuladores, un día antes de que llegue la misión del FMI a controlar los números del país.

La pulseada seguramente seguirá y tendrá nuevos episodios. Pero, más allá de las acciones o los discursos duros, queda en evidencia que la voluntad del Gobierno es pagar la fraudulenta deuda de Macri. Millones de recursos que irán a los bolsillos de los acreedores en vez de mejorar las jubilaciones, o destinar más fondos a salud o educación.

Patear la deuda para adelante

Martín Guzmán reperfiló el bono AF20 o bono dual, que está nominado en dólares, pero se paga en pesos. Este jueves el Gobierno tenía que pagar $ 96.000 millones, pero anunció que estirará el plazo a fines de septiembre.

El comunicado del Ministerio de Economía señaló que la decisión "es para poder contar con más tiempo para poder reestructurar este bono de una forma consistente con el resto de la reestructuración de la deuda externa".

Las "personas humanas" con tenencias menores a un valor nominal de US$ 20.000 al 20 de diciembre de 2019 no se les postergarán los vencimientos de capital. Son individuos que tienen alrededor de US$ 9,3 millones.

El Gobierno buscaba con la licitación de tres bonos hacerse de recursos para enfrentar el vencimiento del título emitido por Luis Caputo en julio de 2018 de este jueves por un monto de $105.000 millones. Pero la colocación fue declarada desierta.

Se trató del segundo traspié del gobierno luego del canje voluntario que ofreció Guzmán por tres títulos, pero sólo logró el 10 % de lo que buscaba. El canje sucedió luego del fracaso en las negociaciones de Kicillof por la deuda bonaerense. Los buitres van por todo.

Según el comunicado de Economía "hubo cooperación de tenedores locales pero no hubo cooperación por parte de un grupo de fondos extranjeros que poseen la mayor tenencia del instrumento".

Según un relevamiento, el 80 % del Bono Dual lo poseen tenedores extranjeros y el fondo Templeton Investments tiene declarado un 24 % del total. Se trata de uno de los fondos que durante casi dos años le pedían a Luis Caputo que preparara bonos a medida casi como si fuese un delivery, según denunció el periodista Alejandro Bercovich.

Los “mercados” no recibieron bien la decisión del gobierno. El riesgo país subió un 5,5 % hasta los 1997 puntos básicos. La mayoría de los bonos se desplomaron hasta 8,71 %, el bono dual AF20 cayó un 25 %, el mismo camino siguieron las acciones argentinas que cotizan en Wall Street.

El otro actor en esta pulseada es el FMI, quien pretende que se haga una quita sobre los privados. Según reveló Marcelo Bonelli, la propuesta acordada con el organismo es una leve quita de la deuda del 15 %. Con quita o sin quita los especuladores ya hicieron grandes negocios con el endeudamiento argentino.

Rehenes de los buitres

Según el comunicado oficial, el Gobierno tomó la decisión porque no está dispuesto "a que la sociedad argentina sea rehén de los mercados financieros internacionales". Una afirmación que podría parecer dura, pero no tiene nada que ver con la realidad. Veamos, si no, las primeras leyes del Gobierno.

La ley de Solidaridad implica recortes de 2,2 % del producto, y la suspensión de la movilidad jubilatoria. Se otorgó un bono que no permitió que los jubilados lleguen a fin de mes y excluyó alrededor de 2,3 millones. Este viernes se anunciarían los próximos aumentos para los adultos mayores y el Gobierno buscaría recortar hasta $ 100.000 millones al año.

En la misma norma se autorizó el uso de U$S 4.571 millones de reservas del Banco Central y la ampliación del uso de fondos de la Anses (de los jubilados) para pagar deuda.

La reciente ley aprobada para reestructurar la deuda beneficia a los especuladores con la prórroga de jurisdicción, es decir que pueden recurrir a tribunales extranjeros en caso de litigio.

Más allá de las tensiones en la negociación el Gobierno como lo dijo en varias ocasiones tiene voluntad de pago, y así lo demostró realizando los recortes que necesita para obtener más recursos para pagar. La delegación del Fondo llega este miércoles al país y se encargará de presionar para que Fernández continúe por ese camino.

Cristina Fernández reclamó desde Cuba que es necesario investigar la deuda, pero eso sólo queda para la tribuna. El Gobierno escondió bajo la alfombra las denuncias de las ilegalidades de la deuda y ya está sentado hace rato en la mesa para negociar con los especuladores y el FMI. Los buitres se frotan las manos, en esta pulseada por ahora vienen ganando.

No va más que los trabajadores y los sectores populares sean los rehenes en esta película de terror. Por eso desde el Frente de Izquierda nos movilizamos este miércoles en rechazo del pago de la deuda fraudulenta y el pacto con el FMI. (LID)

Por Mónica Arancibia