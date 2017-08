Una reforma fiscal que no conforma: empresarios piden menos impuestos

Dirigentes empresarios salieron a criticar los lineamientos de reforma fiscal que antipó el gobierno. Evaluaron que es un "parche", y que no sirve una reforma fiscal "neutra".

25 de agosto

Los lineamientos adelantados por el gobierno para la reforma fiscal, no conforman a quienes esperan para después de octubre una reducción considerable de los impuestos al capital y del gasto público. Esto se pudo ver ayer, en un seminario organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. Del mismo participaron Miguel Blanco, directivo de Swiss Medical y coordinador del Foro de Convergencia Empresaria; el titular de TN Platex, Teddy Karagozian, y el director de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Jaime Campos. Todos coincidieron en manifestar la disconformidad con lo que se viene anticipando en materia de impuestos para después de octubre.

¿Qué piden los empresarios? Terminar con Ingresos Brutos (gravamen provincial) y el Impuesto al Cheque, están entre los principales reclamos.

"Tenemos preferencia que los impuestos bajen lo mas rápido posible. Los empresarios tenemos una lista de impuestos, pero a los distorsivos hay que darles prioridad, el Impuesto al Cheque y el Impuesto a los Ingresos Brutos", dijo Campos ante una audiencia de contadores y economistas.

Por su parte Teddy Karagozian se quejó de que "hay un rumor de que la reforma está terminada, otro paper de que está en el medio y otros rumores que dicen que ni empezó". El industrial evaluó que "se habla en términos marginales" de reducir impuestos y que a su entender "no parece una reforma estructural, parece mas bien un parche".

En igual sentido se manifestó, en el mismo seminario organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, el directivo de Swiss Medical y coordinador del Foro de Convergencia Empresaria, Miguel Blanco, quien advirtió que "hay que hacer una reforma integral" del sistema tributario, y advirtió que un cambio que resulte neutral a la presión fiscal "no nos va a ayudar".

Por su lado, el secretario de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Vicente Lourenzo, afirmó que "los contadores pareciera que trabajan para la AFIP, antes que para sus clientes". El directivo de CAME sostuvo que la profusión de planes de pago al que acceden las pequeñas empresas "es una prueba de que no se puede cumplir". En tanto, Gustavo Fernández Carpiet, vicepresidente de la Federación de Empresas de Hotelería y Gastronomía (FEHGRA) dijo que "el impuesto a los Ingresos Brutos es el demonio de todos".

Bajar el gasto para reducir impuestos

La exigencia empresaria pasa por bajar el gasto sin vacilaciones para reducir la carga impositiva.

Blanco opinó "los particulares no somos los responsables del desfinanciamiento del Estado, sino el Poder Ejecutivo y los legisladores que tienen la lapicera para aumentar el gasto".

El coordinador del Foro de Converencia Empresaria consideró que "hay que hacer reingeniería" del gasto público ya que a su critero "en algunos sectores del Estado hay empleo de mas y en otros falta, como puede ser el caso de los médicos". Al hablar sobre el efecto de los impuestos en el sector de la medicina privada, dijo que "está conduciendo, tal vez, a la propia desaparición" de la actividad.

Las opiniones de estos directivos del sector corporativo, expresan la preocupación de que el gobierno no se decida a tomar las medidas que consideran urgentes para bajar el "costo argentino", lo que significa, desde la mirada empresaria, que la actividad del sector público la paguen otros.