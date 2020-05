Vaca Muerta: las empresas petroleras realizan despidos encubiertos

Este mecanismo es el que están utilizando muchas empresas en el país, como una de las formas de sortear el Decreto que prohíbe despidos y suspensiones, que de por sí tiene muchos huecos legales que les permite a las empresas hacerles pagar la crisis a los trabajadores.

5 de mayo

Las empresas que han acudido a estos mecanismos en tiempos de Pandemia, si bien se presentan como pequeñas y medianas empresas (Pymes), en realidad son multinacionales que lejos de estar impedidas de abonar los sueldos durante uno o más meses, están entre las empresas que mas facturan en el país. Ellas son Pecom, San Antonio Internacional, Halliburton, Weatherford, y Schlumberger que es la mayor empresa de servicios petroleros del mundo y su facturación equivale al 10% del PBI de Argentina. De conjunto facturaron en el país durante el año 2.019 más de 100 mil millones de pesos.

A pesar de la enorme fortuna que año a año se apropian estas empresas, alegan que no pueden sostener los puestos laborales.

Ante esta situación consultamos con el diputado del PTS en el FIT-U, Andrés Blanco, quien presentó en el mes de febrero un proyecto de ley para prohibir los despidos en el ámbito público y privado ante los despidos en la provincia. Blanco sostuvo que han recibido denuncias de trabajadores petroleros de distintas empresas con convenio de UOCRA y Petroleros Privados, “que han cobrado sus sueldos con enormes descuentos o han sido desvinculados. Muchas veces sin previo aviso”.

El diputado también dijo que “son las mismas empresas que hasta hace poco alardeaban con miles de millones de dólares en inversiones con lo que obtuvieron enormes beneficios fiscales y de Concesiones. Por eso es necesario exigir la apertura de los libros de contabilidad como medida mínima, pero que urge un debate acerca de la necesidad de estatizar bajo el control de los trabajadores la industria hidrocarburífera en particular y el sistema energético en general, para disponer de los recursos estratégicos, no solo en momentos donde corre peligro la vida de miles de personas sino también para que la energía esté en función de las necesidades del pueblo trabajador y no de un puñado de empresas que en los últimos años han facturado billones de pesos en beneficio propio”. (LID) Por Miguel Fernández / Geógrafo | Universidad Nacional del Comahue