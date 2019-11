Valdés dice que la respuesta de la Iglesia por sus dichos es "injusta e ingrata"

El ex embajador ante la Santa Sede, Eduardo Valdés, afirmó que la Conferencia Episcopal Argentina se apresuró a responderle y agregó que "hay un sector que encabeza el obispo Héctor Aguer que está militando para enfrentar el gobierno de Alberto Fernández con la Iglesia".

26 de noviembre

El ex embajador ante la Santa Sede Eduardo Valdés calificó de "injusto e ingrato" el comunicado de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) con el que la Iglesia cruzó al diputado electo del Frente de Todos por haber dicho que la legalización del aborto será ley y que el papa Francisco "lo va a entender".

"Este tema me trajo aparejado un comunicado injusto e ingrato de la CEA dedicada a mi persona en el día de ayer. Lamento que el Episcopado sea tan rápido para escribir y no se haya tomado el trabajo de escuchar el audio de lo que dije que no tiene nada que ver con lo que ellos han escrito", dijo Valdés en declaraciones a AM 530.

Este lunes, la CEA difundió un comunicado en el que señaló: "Los obispos argentinos expresamos el compromiso irrevocable del Santo Padre para con la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural" y afirmó que el Sumo Pontífice habla solo a través de sus voceros oficiales.

"Subordinar su magisterio doctrinal a coyunturas políticas resulta inaceptable. Por eso, invitamos a descubrir que el aporte a la realidad del país que pueda dar Francisco hay que encontrarlo en su abundante magisterio y en sus actitudes como pastor, no en interpretaciones tendenciosas y parciales", concluyeron en el escrito los obispos.

Valdés aclaró hoy que sus dichos fueron en relación a las declaraciones de monseñor Héctor Aguer, quien había señalado que se debía "excomulgar al presidente que legalice el aborto".

"Lo que yo dije es que el Papa no va a hacer lo que dice Aguer", dijo el dirigente, para quien "hay un sector de la Iglesia que encabeza el ex arzobispo de La Plata que está militando para enfrentar el gobierno de Alberto Fernández con la Iglesia, y por eso salí a responder".