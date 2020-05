Vallejos hablo del proyecto de participación del estado en acciones de empresas que reciben ayuda por la crisis

La diputada Fernanda Vallejos dijo que se trata de una medida que es adoptada por diferentes países de todo el mundo y particularmente, europeos.

21 de mayo

"Es una iniciativa sobre la que me expresé favorablemente siguiendo lo que vienen siendo las distintas medidas que vienen adoptando diferentes países de todo el mundo y particularmente países europeos: lo han hecho Inglaterra, Francia", explicó la economista.

Vallejos aclaró que "no sería para todas las ayudas que están contempladas dentro del ATP, sino exclusivamente para los grandes grupos económicos" y resaltó que no alcanzaría a las Pymes, que "seguirían siendo asistidas".

En declaraciones al canal América, la diputada también recordó que que en la Argentina, a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, "ya tiene participación accionaria en muchas de estas empresas y no apareció ningún cuco en todos estos años".

"Es un mecanismo usual, de mercado, que las empresas modernas utilizan muchísimas veces para conseguir capitales. En este caso quien estaría invirtiendo para inyectar capitales en estas empresas que están en dificultad es el Estado, es un mecanismo de protección", aseveró.

Vallejos también se tomó el tiempo para rechazar las críticas que recibió su idea: "He leído y escuchado barbaridades que no tienen ningún sentido. He escuchado expropiación, confiscación, control, quedarse con las empresas. La capitalización de las empresas no tienen nada que ver con eso", declaró.

"Son medidas necesarias en el marco de una situación atípica, es una crisis inédita en la historia del capitalismo", concluyó.