"Vamos a lograr el sueño compartido de sacar a todos los argentinos de la pobreza"

Tras la contundente victoria de Cambiemos en gran parte del país, el presidente Mauricio Macri aseguró: "No queremos más una sociedad que premie a los que hacen trampa".

23 de octubre

Veinte minutos antes de que se terminara el domingo electoral que le dio un fuerte espaldarazo a sus primeros dos años de gestión, Mauricio Macri ocupó el centro de la escena en la sede de campaña de Cambiemos, en Costa Salguero.

Eufórico, en medio de los papeles picados y los globos, el jefe de Estado prometió que su Gobierno cumplirá "con el sueño compartido de sacar a todos los argentinos de la pobreza".

"Esto que está sucediendo lo hacemos entre todos. Acá no hay genios. No hay nadie que venerar. El cambio lo llevan ustedes: hombres y mujeres que decidieron darle alas a su sueño. Queremos lograr algo grande", aseguró. Y agregó: "No queremos más una sociedad que premie al que hace trampa".

"Es un día muy importante, porque hoy confirmamos nuestro compromiso con el cambio, y tan serio y profundo que aún sabiendo que es un largo camino donde nadie nos va a regalar nada, lo vamos a seguir recorriendo juntos", agregó el Presidente.

Desde el centro de campaña de Cambiemos, Macri destacó que "nos animamos al cambio, vencimos el miedo y la resignación, y la realidad nos está acompañando", y aseguró que "este es solo el principio, recién estamos empezando a transformar la Argentina. Hoy no ganó un grupo de candidatos, hoy ganó la certeza de que podemos cambiar la historia para siempre, pero para eso, tenemos que tirar todos en la misma dirección, ponernos la misma camiseta".

En otro tramo del discurso, Macri buscó comunicarse con los votantes opositores cuando dijo que "cuando hablo de todos, no hablo solo de los que nos votaron hoy, hablo de aquellos que votaron a otras fuerzas. Respetamos sus ideas y las diferencia, y siempre va a haber una puerta abierta para escuchar sus ideas".

"Sabemos que se puede, pero necesitamos vivir en una sociedad donde el valor de la verdad y el trabajo en equipo sean innegociables, esa es la base de la Argentina que soñamos, donde cada uno pueda apasionarse con una tarea, donde se sienta protagonista", afirmó.

Por otro lado, Macri dijo que "gastamos demasiado tiempo y energía en la confrontación, pero ahora queremos entendernos, por eso hoy también ganó el diálogo, que está creciendo y llegando a zonas del país que parecía imposible".

"La etapa más difícil ya pasó, y estamos creciendo, con transparencia, con equidad, con trabajo, integrándonos al mundo, este año estamos creciendo, el año que viene más, y el próximo aún más. Vamos a lograr un crecimiento sostenido que nos permita este sueño compartido, sacar a todos los argentinos de la pobreza", destacó, al tiempo que cerró su discurso con una arenga: "No vamos a aflojar, hoy más que nunca, se puede. A todos los argentinos, con fuerza, con ganas, lo hicimos posible. Desde tierra del fuego hasta Jujuy, sí se puede, de la cordillera al río de la plata, sí se puede"./infobae.com.ar