Verano con aumentos: la tarifa de luz subirá un 38 % para el interior del país

El aumento será en dos tramos, tanto para el interior del país como para la zona metropolitana.

21 de noviembre

Luego de que se anuncie un nuevo aumento en la tarifa de gas de aproximadamente el 45 %, llegó el momento de la luz, habrá dos subas en los próximos tres meses en todo el país. El primer aumento, y más fuerte, regirá a partir del primero de diciembre, uno de los meses más calurosos del año, y en febrero de 2018 se aplicará el segundo. Según la presentación oficial de la audiencia pública, con distintos porcentajes en cada caso.

Para los usuarios de Edenor y Edesur el incremento propuesto entre diciembre y febrero de 2018 será del 17,5 % para un hogar de 150kWh por mes. No obstante, aún no se conoce el primer tramo de aumento, que será mayor. El aumento que tomara el período marzo a diciembre de 2017 no fue aún informado por el Ente Nacional Regulador de Electricidad (ENRE).

En la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, donde operan Edenor y Edesur, nueve de cada 10 usuarios tendrán subas inferiores al 39 % para el primer tramo y de hasta 18 % para el segundo, en febrero del año que viene. Mientras que, en el interior del país, la suba será del 38 % acumulado, también en dos tramos. El primer aumento será del 21 % y el segundo será del 13 %.

El objetivo del Gobierno es reducir el subsidio estatal de las boletas y así continuar con el ajuste fiscal que viene encabezando el Ejecutivo nacional. Otro duro golpe para el bolsillo del pueblo trabajador.