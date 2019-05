Víctor Manzanares, el excontador K: "Llevé valijas con u$s2 millones a la casa de la madre de Néstor"

El testigo protegido fue excarcelado por la causa de los cuadernos de las coimas, pero se encuentra detenido por el expediente de Los Sauces.

14 de mayo

Víctor Manzanares, el histórico contador de la familia Kirchner y ahora testigo protegido, dio una entrevista en TN en la que contó que llevó dos valijas "gigantescas" del aeropuerto de Río Gallegos a la casa de la madre de Néstor. "En cada viaje sacaba 2 millones de dólares y también tenía depósitos en Buenos Aires".

Manzanares se encuentra incluido en el programa de testigos e imputados protegidos por lo que se desconoce dónde se encuentra alojado. Fue excarcelado en la causa de los cuadernos, pero en el expediente Los Sauces está procesado con prisión preventiva como presunto miembro de una supuesta asociación ilícita dedicada al lavado de activos a través de negocios inmobiliarios vinculados a la familia Kirchner.

El testigo es el único arrepentido de la causa de los cuadernos de la coimas que declaró sin pedir su libertad a cambio. "Entiendo que tengo que ir pagando mi pena. La prisión preventiva es un cómputo como pena anticipada y prefería cumplir toda la pena y no salir y después volver a entrar al penal", explicó el excontador K.

Manzanares contó que decidió declarar como arrepentido tras su rompimiento con la familia Kirchner en enero de 2018. "Las razones que me llevaban a querer ser un arrepentido tenían que ver con la falta de consideración a la que yo era objeto", expresó.

"En cinco oportunidades yo llevé dinero desde el aeropuerto de Río Gallegos hasta la casa de los padres de Néstor Kirchner. Eran dos valijas gigantescas. Él no me decía cuánto ni qué era porque era muy cauto en este tema. En cada viaje sacaba 2 millones de dólares y también tenía depósitos en Buenos Aires", señaló el arrepentido. "Prefiero no pensar en el número total", agregó.

Según explicó Manzanares, aporta información "sin ningún beneficio" en los expedientes de Los Sauces y Hotesur. "Eso lo hago con voluntad propia. No quiero tener más secretos para guardar", señaló, en la primera parte de la entrevista.