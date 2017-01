Violencia institucional en Buenos Aires: Policía Federal y la gendarmería reprimieron a trabajadores que toman portones de AGR-Clarín

La agresión de las fuerzas de seguridad con palos, disparos con gases y balas de goma, dejó varios obreros heridos. A pesar de la violencia institucional, los despedidos pudieron recuperar el portón.

17 de enero

Esta tarde se vivieron momentos de gran tensión, cuando policía y gendarmería reprimieron en la puerta de la planta de AGR-Clarín a los trabajadores que se encontraban allí, manifestándose ante los despidos.

Los trabajadores de AGR - Clarín estamos sufriendo represión, nos están cagando a palos, nos están tirando gases. Llamamos a las organizaciones a que nos acomapañen. Nos quieren reprimir para aplicar un ajuste en todo el país", señalaron los empleados en un audio difundido.

Sindicatos y organizaciones sociales, tras la violenta represión, convocan a concurrir a la planta de Nueva Pompeya, ubicada en Corrales 1393, para expresar la solidaridad con los heridos.

"No se pueden quedar sin trabajo de esta manera. Miren todas las familias que hay", dijo Marta, madre de uno de los trabajadores que se encuentran dentro de la planta AGR Clarín. "Ellos están adentro, aguantando. Y una no sabe si van a entrar y los van a moler a palos. Hay compañeros que les dieron balazos de goma. Y una no se puede ir a casa tranquila porque no sé si lo van a matar cuando entren", aseguró angustiada.

"Fuimos al Ministerio a arreglar la situación de este cierre que es un fraude, es una mentira, facturan millones. Intentan precarizar el trabajo y barrer con los convenios colectivos. Y vienen la policía, la gendarmería, reprimiendo, tirando gases lacrimógenos, gas pimienta. Nos vamos a mantener unidos, no importa, pase lo que pase. El jueves hay paro nacional del gremio", dijo un trabajador que está junto a su familia defendiendo los puestos de trabajo.

Las fuerzas de seguridad desalojaron el portón de la fábrica, golpeando y disparando ferozmente con balas de goma y gas lacrimógeno.

A pesar de la violencia perpetrada contra trabajadores pacíficos, que aún resisten los despidos en el Grupo Clarín, lograron recuperar la posición de resistencia en la zona del portón de acceso.

En las redes sociales hubo indignación por la censura mediática a la represión, y se multiplicaron los mensajes de solidaridad y condena a Clarín y al gobierno de Macri por la represión.