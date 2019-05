Votó todas las leyes de ajuste, pero Martín Lousteau dice que “no está en Cambiemos"

El diputado nacional que aportó su voto contra los jubilados y a favor de los presupuestos de ajuste, salió a despegarse del oficialismo nacional.

1ro de mayo

Martín Lousteau repite, para quien quiera oírlo, que él no está en el gobierno. “Yo no estoy en Cambiemos. Yo pedí muchas veces primarias, para que se den matices, y siempre me dijeron que no”, dijo en una entrevista con radio Mitre este martes.

Eso no quita que sea un eficaz colaborador del ajuste que implementa Macri. Para hacer una lista extensa solo basta recordar que le aportó el voto para aprobar la llamada reforma previsional a fines de 2017. Es decir el robo a millones de jubilados en un Congreso militarizado.

Entre sus “aporte” a la gobernabilidad hay que contar las sucesivas votaciones de Presupuestos nacionales. El último de ellos escrito en Washington, bajo las órdenes del FMI.

“Yo voy a estar siempre para colaborar, pero colaborar no es decir que si todo el tiempo”, dijo en la entrevista. Posible todo el tiempo no diga que sí. Pero a la hora de votar leyes de ajuste, indefectiblemente levanta la mano contra la población trabajadora.

Las declaraciones de Lousteau dan cuenta de la crisis que atraviesa al oficialismo en el marco del ajuste que implementa. “No he tenido ningún ofrecimiento del Gobierno. Y si me lo hicieran y pensara que no, no lo contaría”, señaló en la entrevista. Como se recordará, hace pocos días el presidente Macri señaló que el actual diputado podría ser parte de la fórmula presidencial pero que “lo estaba conociendo”.

A pesar de las palabras, Lousteau ha sido un eficaz colaborador del ajuste macrista. Al igual que el peronismo ha aportado a que avancen las leyes de ajuste y el acuerdo con el FMI que hoy hunden en la miseria de millones de personas. (LID)