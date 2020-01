Wichís de Salta: “Hablan de emergencia pero no llega ayuda de nación ni de provincia”

Entrevistamos a Leonardo Pantoja de la comunidad wichí de Misión Chaqueña, departamento de San Martín. “La gente no puede esperar 15 días, hay muerte en las comunidades”, asegura. Por eso reclaman el envío urgente de técnicos que trabajen con sus referentes y que “se haga un proyecto de emergencia desde las comunidades”.

30 de enero

Leonardo Pantoja integra la comunidad wichí Misión Chaqueña, ubicada en el departamento San Martín, que junto a otras comunidades formaron “La nueva integridad”.

Una comunidad “que tiene 4.000 habitantes wichí, y tiene un solo enfermero”, relata Leonardo en diálogo con este medio, y asegura que, muy por el contrario de las declaraciones de funcionarios provinciales que aseguraron que los wichís “son reacios a la atención sanitaria”, la realidad es que “no existe el tema del que hablan ellos del tema de salud, porque hay problemas de ambulancias y cosas. No hay nada”.

Al contrario, relata que es el Estado provincial y nacional el que “no da posibilidad”, que nunca respondió ante el pedido de la comunidad de incorporar “hermanos wichis que tuvieron capacitación de médicos y enfermeros”. Y aseguró que “está cerrada la puerta al pueblo indígena”.

En el norte salteño “muchas empresas están contaminando el suelo”, relata Leonardo y comenta que “hasta los bidones que ocupamos” para recibir el agua que provee el gobierno a través del ejército, están contaminados ya que son bidones de agrotóxicos. “Ocupamos estos tachos vacíos porque no nos queda otra”, ante la falta de respuesta del Estado que “tendría que darnos tinacos de 50 litros, para depósito de agua por familia”.

Tras la declaración de emergencia social y sanitaria en los departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia, en el día de ayer miércoles 29, representantes del Gobierno provincial estuvieron presentes en la zona. Leonardo nos cuenta que desde la comunidad propusieron que, en primer lugar, se escuche y trabaje con los representantes de las comunidades “porque cuando ellos llegaron lo único que traían era hablar sobre el tema de tarjetas sociales, de bolsones que no se ha descartado, pero no es la problemática más profunda”.

Reclaman el envío urgente de técnicos que trabajen con los referentes de la comunidad y que “se haga un proyecto de emergencia desde las comunidades”. Porque “hablan y hablan pero no llegan las cosas, ellos hablan de emergencia pero no llega la ayuda de nación y de provincia tampoco”. Mientras, “la gente no puede esperar 15 días, hay muerte en las comunidades”.

Tras la muerte de seis niñas y niños, de los cuales cinco pertenecían al pueblo Wichí, el Gobierno provincial ha decretado la emergencia social y sanitaria en los departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia. ¿Qué opina de esta medida?

Leonardo Pantoja: Hoy [por ayer miércoles, NdR] vinieron representantes de la Provincia. Desde la comunidad hicieron una propuesta que escucharan a los pueblos. Primero tienen que consultar, porque cuando ellos llegaron lo único que traían era hablar sobre el tema de tarjetas sociales, de bolsones que no se ha descartado, pero no es la problemática más profunda.

La comunidad pidió que manden técnicos urgentemente para poder trabajar con los referentes, para que ellos escuchen y se haga un proyecto de emergencia desde las comunidades.

Venimos realizando reclamos relacionados con territorio, salud y educación. Son la base fundamental. También tenemos preocupación por la prórroga de la Ley 26.160 que es hasta noviembre de 2021, suspendiendo los desalojos hasta tanto el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) culmine el relevamiento catastral que se realiza ante el Registro Nacional de Comunidades Indígenas del Estado argentino.

En la reunión multisectorial que convocó Gustavo Sáenz, así como durante la visita de Daniel Arroyo a la provincia, las autoridades de las comunidades no tuvieron participación. En la reunión de hoy (por el miércoles), les dieron respuesta sobre alguna instancia donde escuchen a las comunidades?

Quedó bajo acta [el pedido de, NdR] que haya por cada comunidad un coordinador que trabaje conjuntamente con el equipo técnico para que las cosas lleguen en forma directa (…), porque al no haber coordinadores no hay participación con nombramiento de los propios hermanos de los pueblos indígenas para realizar proyectos, reclamos, trabajar conjuntamente con técnicos.

Además faltan traductores y falta participación dentro de todas las instituciones. Queremos que haya representantes legales, por ejemplo, por situaciones de hermanos presos sin causas.

El agua es fundamental para las comunidades, es urgente. Por ejemplo la empresa de agua de Salta capital [Aguas del Norte, NdR] y el Gobierno nunca hicieron ninguna obra en las comunidades, pero si recibió un montón de presupuesto. Pero nunca pusieron voluntad para hacer algo en las comunidades.

Los primeros puntos son el agua y la salud. Que va conjuntamente con las huertas comunitarias, que son los alimentos. Si no hay agua, no hay alimento para las comunidades. Porque las comunidades pueden trabajar, hacer huertas, utilizar el suelo, pero sin tóxicos. Esto para que haya acompañamiento del Estado, porque el Estado no se preocupa por recursos para realizar esto.

Luego de la visita del ministro de Desarrollo Social de la Nación presentando el plan contra el hambre, fallecieron tres niños más ¿Tuvieron alguna respuesta desde el gobierno nacional? ¿Qué le dirían al Presidente Alberto Fernández?

El presidente está ausente en esto. Hablan y hablan pero no llegan las cosas, ellos hablan de emergencia pero no llega la ayuda de Nación y de Provincia tampoco. Planifican y hablan pero no llegan las cosas y la gente no puede esperar 15 días, hay muerte en las comunidades.

Ante las primeras muertes de niños wichís que se conocieron, tanto el Gobernador como funcionarios del ejecutivo provincial hicieron declaraciones asegurando que los wichís "son reacios a la atención sanitaria". ¿Qué les responderías si tuviera la oportunidad?

Le contestaría a esa gente, primeramente, Misión Chaqueña es una comunidad que tiene 4000 habitantes Wichí, y tiene un solo enfermero en la comunidad. Que prácticamente no existe el tema del que hablan ellos del tema de salud, porque hay problemas de ambulancias y cosas. No hay nada.

Se pidió urgente que el Estado provincial y Nación en salud tomen hermanos wichís que tuvieron capacitación de médicos y enfermeros. Pero los hermanos no tienen esa entrada, está cerrada la puerta al pueblo indígena. El Estado no da posibilidad.

Las comunidades vienen protestando y reclamando por la crítica situación que atraviesan en el norte, y también denunciando que no son escuchados por los gobiernos. ¿Nos puede decir cuáles son sus demandas y qué tipo de asistencia están recibiendo efectivamente?

Las principales demandas son tierra, alimento, salud y educación.

En el 2010 luchamos todas las comunidades para que ellos vieran que en esta zona departamento de San Martín, utilizan mucho toxico esto lo saben todos [en relación a las fumigaciones aéreas con agrotóxicos sobre las cosechas y viviendas, NdR]. Por eso es urgente el tema de salud y emergencia.

Queremos que se pongan profesionales para combatir las enfermedades por los tóxicos. Ahora vemos a madres morir por tema de la enfermedad como el cáncer. Cuando está contaminado el suelo, contaminan la naturaleza.

Acá en el norte salteño muchas empresas están contaminando el suelo. Hasta los bidones que ocupamos [para recibir el agua que provee el gobierno a través del ejército, NdR], porque el Estado solo se ocupada de los bolsillos de ellos, no se ocupa de inversión hacia los pueblos.

Ocupamos estos tachos vacíos porque no nos queda otra. Porque el Estado provincial y nacional tendría que darnos tinacos de 50 litros, para depósito de agua por familia. Entonces, si o si tenemos que agarrar estos bidones que son tóxicos. (LID) Por Daniela Planes