YPF y Axion subieron hasta 7 % el precio de sus combustibles

Otro golpe al bolsillo. Este martes ajustaron los precios de las naftas. La empresa de mayoría estatal aumenta por segunda vez en los últimos 30 días. El litro de la Súper cuesta $ 42,014.

30 de abril

Axion Energy fue la primera empresa que subió un 6 % el valor del litro de nafta a partir de la medianoche de este lunes. YPF también ajustó los precios de sus combustibles un 4 % en promedio este martes. Para las próximas horas se espera que Shell también ajuste sus precios.

Las empresas justifican las subas por el alza de la cotización del precio internacional del petróleo que pasó de U$S 67 a U$S 72,15 en un mes.

En el caso de YPF es el segundo ajuste en los últimos 30 días. El 30 de marzo pasado la empresa subió un 4,55 %.

Los empresarios adelantaron que seguirán los aumentos. Gabriel Bornoroni, de Federación de Empresarios de Combustible de la República Argentina señaló a Ámbito que "el 30 de marzo el Brent cotizaba U$S 67,55 y hoy está en U$S 71,96 y el dólar estaba en $ 44,30 y ayer cerró en $ 45. El pico del crudo fue porque Estados Unidos le cerró las exportaciones a Irán y el dólar subió por el aumento de la tasa estadounidense. Todavía no sabemos si se traspasó el total de los aumentos o falta. Nuestro análisis sostiene que aún hay un atraso de 15 % en los precios, teniendo en consideración el último ajuste".

El incremento de los combustibles es otro golpe al bolsillo e impacta en los costos del transporte que incidirán en nuevos ajustes de precios. Según estudios privados, la inflación de abril rondará el 4 %. (LID)