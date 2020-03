Ya es oficial el Ingreso Familiar de Emergencia para monotributistas: quiénes y cuándo lo cobran

El Ingreso Familiar de Emergencia es para los trabajadores informales y monotributistas, de entre 18 y 65 años, con mayor grado de vulnerabilidad.

24 de marzo

Los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Trabajo, Claudio Moroni, anunciaron nuevas medidas económicas destinadas a aquellos segmentos de la población cuyos ingresos se verán más afectados por la emergencia declarada ante la pandemia del COVID-19.

Así, se establece el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para los trabajadores informales y monotributistas, de entre 18 y 65 años, con mayor grado de vulnerabilidad, quienes a mediados de abril cobrarán $10.000 por única vez, aunque podría repetirse en mayo si las circunstancias lo ameritan.

El IFE se suma al paquete de medidas ya dispuestas que alcanzan a trabajadores formales de sectores críticos, informales, monotributistas, jubilados, pensionados, beneficiarios de asignaciones y empresas.

El titular de Hacienda detalló que el nuevo beneficio abarca a monotributistas (categorías A y B), monotributistas sociales, trabajadores informales, beneficiarios de Asignación Universal por Hijo (AUH) o Embarazo (AUE) o plan PROGRESAR y beneficia a 3,6 millones de hogares.

En tanto, el titular de la cartera laboral precisó que los potenciales titulares del IFE deberán solicitar el beneficio mediante los mecanismos previstos por ANSES, los primeros días de abril, que se encargará de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa y posteriormente acreditará la percepción.

El IFE, aclaró Moroni, es compatible con recibir una AUH porque en el contexto actual, la pobreza en niños y adolescentes alcanza al 52 por ciento.

A través de este nuevo beneficio, el Estado Nacional busca llegar a familias que no reciben otras prestaciones, como jubilaciones o pensiones, o programas asistenciales, o que no reciben la AUH, justamente porque son familias que no tienen hijos menores de 18 años.