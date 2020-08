“Yo ya no quiero que se mueran chicos con desnutrición”: originarios de Salta denuncian no tener ayuda estatal

El cacique wichí Modesto Rojas, de la comunidad Lantawos Fwolit km 5 de Tartagal, y coordinador zonal de la ruta 86, denunció al Gobierno provincial y nacional. “Te dan un bolsón para una familia” para todo el mes, sostuvo.

“Los de Asuntos Indígenas (Ministerio de Desarrollo Social de Salta, NdR) están ausentes, los del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) también ausentes. O sea, ninguna Secretaría apoya a las comunidades. Ni los de Desarrollo Social (Ministerio a cargo de Daniel Arroyo, NdR). Estamos en una mala situación”, manifestó.

“Para nosotros, como originarios, la pandemia es el hambre, la desnutrición”. En medio de la crisis sociosanitaria y económica en curso, con los departamentos de San Martín, que integra Tartagal, y Orán en fase 1 por el covid, Modesto exigió a las autoridades que les dejen retirar maderas del lote fiscal 4 para poder trabajar y realizar artesanías para vender.

“Hay muchos hermanos que no cuentan con beneficios, no tienen documento, entonces de eso viven. Cortan leñita y venden y con eso ya tienen para sostener el hambre para la familia. O cortan algunos palitos que les sirvan y ellos con eso hacen mesas y sillas, y los venden”, dijo preocupado porque en la actualidad no pueden extraer madera ni leña. El lote fiscal 4 está rodeado de policía, según informó el referente wichí, quien además manifestó que no cuentan con "la guía pero el territorio es de los aborígenes".

"Hoy estamos mal. Lo que estamos pasando son momentos malos, los más difíciles. No solo en Tartagal si no en todos lados, en las comunidades originarias muchos la pasan mal porque no hay ayuda, ni de provincia, ni de Nación. Cada mes provincia manda un bolsón para una familia pero eso no le va a alcanzar todo el mes, entonces la gente vive vendiendo carbón, vendiendo leña. Algunos artesanos venden. Y eso es lo que voy a seguir reclamando", sostuvo Modesto Rojas.