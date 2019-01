Zanella les bajó el sueldo a los trabajadores a cambio de no despedirlos

La firma de motos pagará el 55% del actual salario, con el visto bueno de la UOM de Mar del Plata. Todo con la excusa de la baja rentabilidad del sector. La medida durará hasta abril.

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica de Mar del Plata, José Luis Rocha, quien aseguró que la rentabilidad del sector “sigue siendo baja” y teme que luego de la temporada el panorama en la ciudad se agudice.

Así lo detalla el portal marplatense 0223, por el acuerdo la empresa acordó no despedir a personal y darle continuidad a la reducción horaria.

“La empresa proponía pagar solo el 50% del sueldo y no firmaba la `paz social´, es decir, que no se comprometía a no despedir empleados”, remarcó Rocha.

“Finalmente logramos revertir esto y se logró que pagaran el 55% del sueldo bruto –en el 2018 pagaban un 62,5%- y el compromiso a que no haya despidos hasta 31 de marzo”, agregó el dirigente metalúrgico en declaraciones al mencionado portal marplatense.

“Lo más importante era mantener las 40 fuentes de trabajo y se logró”, sostuvo Rocha, a pesar de que el entendimiento de algún tipo de seguridades sólo por 3 meses.(infonews.com)