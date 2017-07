periodistas denunciaron la agresión de gendarmería durante represión

Los periodistas que cubrieron el desalojo de la planta de PepsiCo denunciaron que la policía les impidió el paso para que registraran los hechos para distintos medios periodísticos y también sufrieron la rotura de sus equipos.

13 de julio

Aldo Romano, quién trabaja en Crónica TV, relató en la pantalla de ese canal parte de lo sucedido durante el ingreso de efectivos de la Gendarmería a la planta de PepsiCo. Dijo que la policía no lo dejó acercarse: "Fui a buscar el trípode. Me indicaron que estaba al lado del móvil de Telefé", relató y agregó que no lo dejaron pasar para continuar con su tarea y asistir al camarógrafo.

"Lo agarro (el trípode) para poder pasar, me apreté todos los dedos con el trípode. Ahí empezó la violencia, porque a mí me dolió la mano y ahí se desató una ola de violencia con la policía. Le arrancaron todos los transmisores a un camarógrafo, le rompieron la cámara, el lente. Ahí se descontroló todo y fue un desbande de unos cinco minutos. Por no permitirme el paso se desató una violencia sin justificativos", señaló.

La policía y los periodistas quedaron cara a cara frente a un comercio aledaño a la planta. Los efectivos no dejaron avanzar a la prensa y en ese momento se registraron los hechos de violencia que terminaron con trabajadores de prensa agredidos y la denuncia de una cámara destruida, mientras los dirigentes Nicolás del Caño y Luis Zamora intentaban mediar en el lugar. (Télam)