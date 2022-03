ATE-Indec.El salario de ningún trabajador debería estar por debajo de $ 136.100

El dato es el estimado para el mes de febrero por la junta interna de los trabajadores de ATE-INDEC para un hogar de dos adultos mayores y dos menores. Denuncian la pérdida salarial de los trabajadores estatales frente a la alta inflación.

18 de marzo

La Junta Interna de ATE Indec calculó que un hogar constituido por una pareja de 35 años con dos menores necesitó, en febrero de 2022, $ 136.104 para satisfacer sus necesidades. Este valor se compone de $ 46.711, necesarios para adquirir una Canasta Alimentaria Mínima y de $ 89.393 para acceder a otros bienes y servicios básicos. Se trata de una canasta de consumos mínimos para llegar a fin de mes.

Los trabajadores del organismo detallan que “estas canastas indican un piso para que cada trabajadora o trabajador esté en condiciones de cubrir las necesidades básicas de su núcleo familiar” y afirman que “ningún trabajador debería ganar -de bolsillo- menos que el valor calculado en este ejercicio”.

En el texto resaltan que: “El dato del IPC de febrero del 2022 fue de 4,7% para la variación de precios respecto a enero (la segunda más alta en los últimos doce meses) y de 52,3% para la variación de precios interanual.” Esto preocupa en especial, teniendo en cuenta las declaraciones del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, que indicó que las paritarias para el 2022 deberían cerrarse en torno al 40 % y el aumento acordado con las centrales sindicales del salario mínimo vital y móvil de sólo 45 %. En el marco de la política general del Gobierno que está dispuesto a profundizar el ajuste del gasto público para llegar a un acuerdo con el FMI.

El informe alerta sobre la pérdida salarial de los trabajadores públicos, en febrero de 2022 la caída del poder adquisitivo para una categoría D0 es del 36,7 % con respecto a diciembre de 2015. Las direcciones sindicales UPCN y ATE avalaron esta pérdida.

La canasta elaborada por la junta interna incluye ítems que la canasta elaborada por el Indec de forma oficial no, como el pago de un alquiler, el acceso a bienes básicos no contemplados y una alimentación que cumpla con los requisitos de salud recomendados por especialistas. Los alimentos en particular, según el índice de precios al consumidor aumentaron un 7,5 % en febrero.

Alberto Fernández anunció que este viernes comenzará una “guerra” contra la inflación, pero los discursos del presidente han sido muchos en los últimos dos años y sus políticas para bajar los precios no han dejado de fracasar. Las consecuencias son graves, el 40 % de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza.

Es urgente la recomposición salarial de todo lo perdido en estos años, un salario mínimo igual a la canasta de consumos mínimos, y la actualización automática de salarios en función de la inflación.