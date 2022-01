Ajuste.Jubilados cada vez más pobres: desde 2015 el promedio de ingresos cayó un 23 %

El descenso es en términos reales. Así lo indica una evaluación hecha desde el Observatorio del Derecho Social de la CTA - Autónoma. Además, en 2021 cayeron un 6 % en términos reales frente al 2020.

14 de enero

Jubilados y jubiladas siguen perdiendo. Allá lejos y e el tiempo quedó aquella promesa de privilegiarles por encima de los bancos. Una más de las tantas promesas electorales del Frente de Todos. De esas que quedaron en el umbral de la Casa Rosada, el 10 de diciembre de 2019.

Un reciente relevamiento del Observatorio del Derecho Social de la CTA – Autónoma, coordinado por el investigador Luis Campos, confirma que el ajuste sigue. Si se comparan los datos correspondientes a 2021 con el año anterior, jubilados y jubiladas perdieron un 6 % promedio en sus ingresos, medido en términos reales. Perdieron contra una inflación altísima, como le ocurrió a una porción sustancial de la clase trabajadora.

La estimación está hecha sobre la base de datos correspondientes al Anses, en cruce con información del Índice de Precios al Consumidor tanto de CABA como del Indec.

Sin embargo, el análisis de Campos hace una evaluación sobre un periodo de tiempo más extenso. El cálculo indica que desde 2015 a esta parte, las jubilaciones perdieron, en promedio, un 23 %, también medido en términos reales. Es decir, casi un cuarto de su poder adquisitivo.

El informe indica que, para el cálculo no se tomaron en cuenta sumas extraordinarias no permanentes. En ese rubro deben incluirse los bonos otorgados por el Gobierno nacional y los provinciales. Sin embargo, el otorgamiento de esos mismos bonos confirma que las jubilaciones no han dejado de perder frente a la inflación. Es decir, el bono confirma la caída del poder adquisitivo.

Como se recordará, el último bono otorgado por el Gobierno fue de un monto de $ 8.000 para quienes cobraban la mínima. Pero incluso, el mismo se terminó anunciando luego de múltiples idas y vueltas. El oficialismo nacional especuló hasta último momento, en el marco de que se encontraba negociando el acuerdo con el FMI. Sumada al ingreso mensual, la cifra trepaba a $ 37.000.

Pero incluso ese monto es bajísimo comparado con las necesidades reales de millones de jubilados y jubiladas. La Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires había estimado que la Canasta del jubilado debía alcanzar los $ 75.000 en el mes de octubre. Es decir, contabilizando el bono otorgado, el monto que recibía un jubilado o una jubilada alcanzaba para vivir alrededor de 14 días. (LID)