Ajuste.Tucumán: crece la bronca por el recorte de los planes interzafra

Comenzaron los primeros cortes por el aumento del plan para rurales y azucareros. La bronca se hace sentir en los Ingenios y en las fincas. Mientras el agronegocio hace millones, se recorta el único ingreso para miles de trabajadores.

6 de octubre

Por resolución nacional, desde el año pasado, los planes intercosecha son de 7000 pesos, incluye una serie de restricciones que dejan afuera a miles de trabajadores de la cosecha, los ingenios, tabaco y empaques. El beneficio alcanzaría apenas a 16.000 trabajadores del citrus y del tabaco y a 3.700 trabajadores del azúcar/alimentación. Es decir que más de la mitad de los trabajadores incluidos por la UATRE en el padrón de 32.000 afiliados, quedarían afuera del beneficio. En el caso de la FOTIA, sobre un total de 20.000 trabajadores del sector, solo un tercio podría recibir el interzafra.

La resolución ministerial además condiciona el cobro del plan a los trabajadores que tengan un mínimo de tres meses de zafra cuando este año, la temporada del limón en algunos empaques y cosechas no llegó a ese tiempo. Y excluye también a trabajadores que hubieran cobrado en la temporada un salario superior a tres salarios mínimo. Miseria generalizada.

¿Qué son los planes Interzafra?

Los planes interzafra o intercosecha, son un subsidio, que reciben los trabajadores temporarios al finalizar la temporada de trabajo. Recordemos que muchos trabajadores rurales, trabajan unos meses en la cosecha de limón, o del arándano, o en la caña, y luego quedan más de la mitad del año desempleados o viviendo de changas. Para sortear esta situación miles migran, son los trabajadores golondrina, viajando miles de kilómetros dependiendo la estación para el trabajo en la manzana, la viña o la pera.

Según estimaciones hay más de 350.000 trabajadores golondrina en la Argentina, en su mayoría trabajando en las peores condiciones, precarizados y sin llegar al salario mínimo. Se repiten en el sector imágenes del trabajo esclavo entre provincias. El gobierno, con los planes interzafra solo cubre a 70.375 trabajadores en todo el país. Una muestra más de que las ganancias de un puñado de empresarios de los agronegocios valen más que la vida de miles.

Desde el año pasado el gobierno nacional hizo una serie cambios en el intercosecha. Solo por tres meses trabajadores temporarios cobran un plan interzafra de 7.000 pesos, una burla para la vida de cualquier familia. El cambio anunciado por el Ministerio de Trabajo de Nación, que aumentó el plan 2000 pesos, fue a costa de recortar un mes a todos, el cupo deja a la mayoría de los temporarios fuera del subsidio.

Los empresarios del agronegocio en las nubes

Todos los anuncios realizados por el gobierno nacional de Alberto Fernández, tienen a los empresarios del agronegocio como grandes ganadores. La Ley de Biocombustibles fue una gran oportunidad de negocios para los empresarios azucareros. Desde que asumió Juan Manzur, primero descorcharon los ganaderos, luego gracias a la ayuda de los Diputados de Juntos y del Frente de Todos, los empresarios azucareros bloquearon la votación de la Ley de Etiquetado en el Congreso.

El azúcar y el citrus, gozan de una serie de beneficios permanentes. No alcanza con que sus dueños encabecen la lista de millonarios del país, como los hermanos Lucci, también tienen el apoyo de un gobierno que responde a cada pedido que hacen. El citrus, cuya exportación de limón le pone precio al cítrico a nivel mundial, por ley tiene una alícuota cero, no paga impuesto por ingresos brutos. Una enorme estafa, que permite que los empresarios no solo usen mano de obra precarizada, sino que después no tengan que desembolsar un centavo cuando termina la temporada. Millones que terminan en bolsillos privados, que podrían ser usados para sostener a las miles de familias golondrinas, no solo de Tucumán, sino del país.

La UATRE, FOTIA, STIA y FEIA rechazan de palabra, pero no anuncian una medida

Las centrales sindicales del sector rural, azucarero y de la alimentación sacaron un tibio comunicado rechazando el recorte y pidiendo un aumento, tanto en el cupo, como en el monto. Este jueves, las centrales sindicales tendrán una reunión con el Ministerio de Trabajo de Nación, Claudio Moroni, de no ser positivo anuncian que harán alguna medida conjunta.

Todos los años, el gobierno de Manzur en acuerdo con la burocracia sindical, resuelve esto, otorgando un plan interzafra provincial, de 3000$ para acrecentar el cupo. Miseria generalizada para las familias trabajadoras, que hacen mover las principales industrias de la provincia. En la fiesta para los empresarios que es la Argentina, no se puede esperar que nada bueno salga para los trabajadores. Las centrales sindicales que se juntan, se preparan para cerrar por la misma miseria que siempre. En parte, lo adelanta el propio Ferreyra, Secretario General de UATRE, adelantando su confianza en que se logrará un acuerdo con el nuevo Jefe de Gabinete, con el que tiene las mejores relaciones.

Autoconvocados comenzó plan de lucha

Los primeros cortes de ruta en las localidades del sur de Tucumán, adelantan que la situación no da para más. Ya sobre el final de la temporada, los trabajadores ven que se quedarán en la nada. Los autoconvocados exigen un plan interzafra sin cupo y de 22.000 pesos.

El plan de lucha que comenzó con cortes en el sur se continuará, con nuevas medidas. El reclamo es por la subsistencia de la familia rural y azucarera, que enfrenta seis meses en paro y sin ingresos. Desde el MAC en la Coordinación de trabajadores Autoconvocadxs del Citrus, Víctor Santillán desarrolló “lo que pasa es gravísimo, son muchos los compañeros que no entramos en el plan, y que trabajamos la temporada. Es tan perverso el propio sistema, que nos exigen un tiempo de trabajo que por el destajo es inalcanzable muchas veces para el cosechero, además de los muchos compañeros que están en negro o ahora que ni siquiera contabilizan lo trabajado en el sur. Este gobierno vino a regalarle todo a los empresarios, y a los trabajadores nada, ya lo vimos. Nos estamos organizando para salir a luchar por lo que nos corresponde”.

“Desde el MAC y en la Coordinación venimos diciendo que no es que no hay plata. Ganaron millones en esta temporada, volvieron a exportar a Europa, a todo el mundo, pero a los obreros nos quieren dejar en nada. Estamos llamando a todos a juntarnos, organizar reuniones por localidad y avanzar en un plan de lucha conjunto de todos los autoconvocados en común, exigiendo lo que nos corresponde, un plan interzafra de 22.000 pesos, que es lo mínimo”.

Este fin de semana habrá una nueva instancia de resolución, luego de que se dé a conocer el resultado de la reunión del jueves con nación. La exigencia de fondo es por un cambio en las condiciones de trabajo y salario en el sector, que emergen crudamente cada año, y con más fuerza desde el 2020. (LID)