Ajuste y tensión interna.La crisis por el acuerdo con el FMI llegó al bloque oficialista en el Senado

Un grupo de senadores cuestionó la decisión de Máximo Kirchner de renunciar como presidente de bloque en Diputados. Rumores de un nuevo bloque en la Cámara Alta, que no respondería a CFK. Piden que el proyecto de acuerdo con el FMI entre por Diputados.

14 de febrero

“Venimos charlando con los senadores. Queremos dar una discusión interna, no estamos hablando de una ruptura, de salir a armar algo aparte”.

La aclaración del entrerriano Edgardo Kueider dice bastante alrededor de la situación del oficialismo en el Senado. El legislador del litoral, que responde políticamente al gobernador Gustavo Bordet, viene cuestionando la forma en que se llevaría el acuerdo con el FMI al recinto.

Al mismo tiempo, la desmentida alrededor de conformar un nuevo bloque en la Cámara Alta emerge luego de que ese rumor circulara y llegara a varios medios en forma de noticia. Junto al nombre de Kueider suenan los de Guillermo Snopek, Carlos “Camau” Espínola y Sergio “Oso” Leavy, tres legisladores que públicamente mostraron discrepancias y que no responden de manera directa al kirchnerismo o algún mandatario provincial peronista.

La desmentida continuó este lunes, un poco más tarde, en su cuenta de Twitter. Allí Kueider escribió “como he manifestado anteriormente por diversos medios, lo que venimos planteando junto a algunos colegas en el @SenadoArgentina es la necesidad de poner en agenda legislativa asuntos de las provincias. No estamos hablando de una ruptura. Hay muchos proyectos y muchas iniciativas de senadores vinculadas a intereses regionales o provinciales que no llegan al recinto ni son tratadas en las comisiones”.

Esquivando charcos

El malestar que recorre al bloque oficialista en el Senado se cuela por otras grietas. También este lunes trascendió que el formoseño José Mayans pidió que el proyecto de acuerdo con el FMI ingrese por la Cámara de Diputados. La razón -según señala La Nación- reside en el fuerte descontento que el legislador percibe entre sus pares.

Mayans es una figura más que cercana a Cristina Kirchner y al derechista gobernador Gildo Insfrán. Es, además, el presidente del bloque oficialista en la Cámara Alta. Los reclamos de Kueider Snopek o Leavy también van dirigidos contra él.

El pedido de Mayans lo recibió Sergio Chodos, el representante argentino ante el FMI, que viene siendo parte activa de la negociación con el organismo internacional, junto al ministro de Economía Martín Guzmán.

De darse los hechos de esta forma, el oficialismo tendría la ventaja de evitar tensiones en la Cámara alta, presidida precisamente por Cristina Kirchner. Hay que recordar que la vicepresidenta mantiene un silencio hermético desde que fue anunciado el preacuerdo con el organismo internacional. Un silencio que equivale, en los hechos, a un aval.

Al mismo tiempo, si el proyecto ingresara por la Cámara baja, la oposición derechista de Juntos por el Cambio se vería obligada a un compromiso. Este espacio ya anunció que en la votación garantizará el acuerdo para que no haya default. Sin embargo, las rispideces internas de esa coalición siguen generando cierto nivel de incertidumbre.

Cada vez resulta más evidente el carácter de ajuste que tendrá el acuerdo con el FMI. Las distintas fuerzas políticas patronales hacen lo posible por despegarse de las consecuencias del mismo, aunque garantizarán su aprobación.

LID