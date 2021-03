Alberto Fernández: "Macri tiene muy poca capacidad para entender el daño que ha causado"

El Jefe de Estado también se refirió a la necesidad de ampliar los plazos para el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional heredada del gobierno anterior y agregó que "no tiene sentido" que el organismo "le haya prestado semejante dinero" a la administración de Cambiemos.

31 de marzo

El presidente Alberto Fernández sostuvo que el exmandatario Mauricio Macri "tiene muy poca capacidad para entender el daño que ha causado" y consideró también que "no tiene sentido" que el Fondo Monetario Internacional (FMI) "le haya prestado semejante dinero" al país durante la gestión de Cambiemos.

"No me gusta mucho hablar de él; son tantas las cosas disparatadas que dice que no tiene sentido", dijo Fernández al canal C5N, en una entrevista.

El jefe de Estado se pronunció en esos términos en relación a expresiones de Macri acerca de que si Juan Domingo Perón viviera se "anotaría" en Juntos por el Cambio.

"Además tiene muy poca capacidad para entender el daño que ha causado", dijo Fernández sobre su antecesor en el cargo.

El Presidente también aludió a la decisión de Macri de haber solicitado un mega préstamo al FMI, al considerar que "no tiene sentido" que ese organismo "le haya prestado semejante dinero a un país que estaba en default en ese momento, para que lo devuelvan en tan poco tiempo".

"Es razonable entender que, cuanto menos tiempo tengamos para pagar, más altas serán la cuotas, y cuanto más tiempo tengamos más podremos diluir el peso de esos pagos", sintetizó Fernández.

El mandatario señaló que el Gobierno está "trabajando para que el Fondo entienda, no por la Argentina sino por la pandemia" del coronavirus, que es "necesario ampliar los plazos" de cumplimiento de los pagos.

Y pidió que sea una medida "global" y que "beneficie a los países de renta media como la Argentina", que está "en un limbo" porque, dijo, "los países pobres reciben ayuda y los ricos se arreglan solos".

"A los que estamos en el medio nos tratan como ricos pero estamos más cerca de ser pobres", concluyó.