Alberto Fernández aseguró que Cristina acompañará el acuerdo con el FMI

Desde Barbados, donde se encuentra concluyendo su gira internacional, el Presidente aseguró que la vicepresidenta acompañará el acuerdo que compromete la profundización del ajuste sobre la gran mayoría de la población.

8 de febrero

En una de sus apariciones públicas en plena gira internacional, luego de pasar por Rusia y China, el Presidente afirmó públicamente: "Hablé con Cristina cuando estaba en Beijing. No tengo dudas de que nos van a acompañar. No le asigno importancia a las especulaciones”. Aunque la vicepresidenta todavía no se ha pronunciado al respecto, de confirmarse, se trataría de la legitimación por parte de la vicepresidenta de la verdadera estafa que constituyó la deuda contraida por Mauricio Macri.

También confirmaría que, más allá de las tensiones que recorren a la coalición oficialista y que tuvieron como expresión la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, la subordinación al FMI y el ajuste que se profundizará con el nuevo acuerdo, no son motivo de ruptura entre sus distintas alas. Sus consecuencias serán más empobrecimiento para la gran mayoría de la población.

En su intervención, buscando bajarle el precio a las diferencias existentes en el Gobierno y en un intento por mostrar unidad afirmó: “Seguimos trabajando para poner de pie la Argentina de las dificultades que heredamos, algunas con una mirada y otras con otra, pero con el denominador común de querer hacer lo mejor para la Argentina". Sin embargo, el Presidente dejó en claro que un sector del oficialismo no acompañaría el acuerdo al admitir que "Nuestra fuerza política nos va a acompañar mayoritariamente".

Sobre su gira, y ante la urgencia por la faltante de dólares en las reservas del Banco Central, Fernández explicó: "Agradecí el apoyo de ambos países. Ambos expresaron su satisfacción con el acuerdo alcanzado porque tiene mucho que ver con las posibilidades de avanzar en materia de inversiones. Hablamos con ambos la posibilidad de que lleguen los DEG, ambos estaban al tanto y son conversaciones que ocurren hace un tiempo. Vamos a intentar seguir encaminándolas”.