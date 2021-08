Alberto Fernández pidió "trabajar para que los derechos lleguen a cada argentino"

"Ninguno de nosotros tiene que esconderse de lo que somos. Estamos orgullosos de lo que hicimos" dijo el Presidente en La Plata, y repasó lo logrado aún en la adversidad de la pandemia. Además, recordó a Juan Domingo Perón y a Néstor Kirchner.

18 de agosto

El presidente Alberto Fernández pidió a los dirigentes del Frente de Todos que se trabaje para que "los derechos lleguen a cada argentino" para construir "el país que nos merecemos y vivamos la vida que queremos", en el marco del plenario del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, realizado en el mediodía de este miércoles en el estadio único de La Plata junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Acompañado también por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, y el jefe de la bancada oficialista en Diputados, Máximo Kirchner, Fernández contó que durante la pandemia compuso una canción cuyo estribillo dice "’Si me pierdo yo me encuentro, si me caigo me levanto, el secreto en esta vida es seguir canalizando’ y seguimos caminando y nosotros seguimos acá, de pie, a pesar de todas las piedras en el camino que nos pusieron".

"Y ninguno de nosotros tiene que esconderse de lo que somos. Estamos orgullosos de lo que hicimos. Mi mayor orgullo es que vengo a terminar de construir lo que empezó Néstor (Kirchner) y continuó Cristina (Kirchner). Ninguno de los que estamos acá -en el Frente de Todos- tenemos grandes diferencias en los grandes temas y sabemos dónde tenemos que estar parados en esos temas centrales", agregó.

En un mensaje a los dirigentes presentes, les dijo: "Yo quiero pedirles que no vayamos con dudas en la campaña, porque la pandemia fue un gran obstáculo para hacer las cosas con la velocidad que queríamos hacer, pero no se olviden todo lo que hicimos, ya que fue inmensa todas las medidas que tomamos".

Durante el acto, el Presidente también pidió un aplauso para los que hicieron el aporte solidario porque "con ese aporte voluntario de los que más tienen estamos urbanizando los barrios de los que menos tienen".

"Por eso quiero pedir un gran aplauso para lo que hicieron ese aporte solidariamente para la Argentina porque también hay que saber reconocer esos gestos, dijo.

"No sientan que la pandemia nos dejó paralizados. La pandemia nos hizo atajar un sinfín de penales, pero después hicimos jugar la pelota y montón de goles", continuó.

Tras afirmar que Argentina es "uno de los países que más vacunas ha aplicado", afirmó que seguirán "vacunando hasta que el último argentino esté inmune".

Fernández afirmó que "está ahí nomás la puerta de salida" y agregó: "Tenemos que salir y caminar con toda la esperanza. Hay otra vida, pero la vida que queremos no es la que nos precedió".

"Esa fue una vida donde unos pocos pícaros disfrutaron y millones sufrieron", lamentó.

"La puerta de salida es para recuperar el trabajo, la dignidad, queremos que la Argentina produzca y crezca para que crezcan todos, nos importa que la salud y la educación pública sean un valor, porque eso nos hizo distintos en el mundo", destacó.

En varias oportunidades recordó al expresidente Néstor Kirchner, de quien fue su jefe de Gabinete de 2003 al 2007.

En el inicio de su alocución, el primer mandatario hizo una comparación entre el espacio Juntos por el Cambio y un producto que posee una etiqueta, en alusión a ley en debate sobre el etiquetado frontal.

"Qué pasaría si cada argentino tuviera que ir a votar enfrentando una góndola con un envase que dice Frente de Todos o Juntos, Juntos por el Cambio, porque cambian el nombre, y qué contiene cada uno", señaló.

Y enumeró: "Me imaginaba que como acto promocional, el envase de Juntos diría ’somos republicamos, este envase contiene: un Presidente que armó una mesa judicial; nombró ministros de la Corte por decreto; borraron centenares de leyes por DNU; un Gobierno que nos endeudó con la banca privada en 100 mil millones de dólares y que fue corriendo al FMI y nos endeudó en 45 mil millones más".

"Si el etiquetado frontal existiera, a pocos les quedarían ganas de consumo lo que ese envase contiene. Pero, lamentablemente, no existe. Existe la publicación de los grandes medios, que están enojadísimos y construyen tapas", reflexionó.

Al finalizar su discurso, recordó al general Juan Domingo Perón al destacar que "el peronismo salió a las calles para reclamar la libertad de un coronel que defendió a los que trabajaban".

"Somos hijos de ese peronismo y hay un montón de derechos que todavía no fueron dados. Trabajemos para que esos derechos lleguen a cada argentino, hagamos de esa manera el país que nos merecemos y vivamos de ese modo la vida que queremos", arengó. (Télam)