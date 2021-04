Alberto Fernández ratificó el decreto: "Queremos reducir drásticamente la circulación"

El Presidente dijo que le explicó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, los fundamentos de su decisión. Advirtió que "la saturación de camas en la ciudad de Buenos Aires es realmente preocupante" ante la segunda ola de contagios por coronavirus.

16 de abril

Alberto Fernández advirtió que "la saturación de camas en la ciudad de Buenos Aires es realmente preocupante" ante la segunda ola de contagios por coronavirus y, al ratificar la vigencia del DNU con las nuevas medidas, remarcó que"ninguno de nosotros quisiera frenar la presencialidad" en las escuelas.

"Nuestra idea es reducir drásticamente la circulación en las próximas dos semanas. Eso le expliqué al jefe de Gobierno", dijo Fernández en rueda de prensa en Olivos tras el encuentro de más de una hora con el titular del Ejecutivo porteño, en la que agregó que su decisión "no es un acto de altanería ni prepotencia".

El Presidente dijo que "los datos científicos dan cuenta que el problema no ocurre en los colegios, sino quedetrás de la presencialidad de alumnos se genera todo un movimiento social que incrementa mucho la circulaciónciudadana".

"El virus no nos deja dudar y no nos da tiempo cuando dudamos.Con el virus no negociamos y debemos ser inflexibles. Por eso tomé la decisión que tomé", aseguró el mandatario, al ratificar la vigencia del decreto de necesidad y urgencia publicado este viernes en el Boletín Oficial con las nuevas medidas.

"Vamos a seguir adelante con el decreto puesto en marcha.Vamos a coordinar con la ciudad de Buenos Aires la acción de las fuerzas de seguridad y un seguimiento conjunto de cómo las camas se van liberando y se va aflojando la tensión en el sistema hospitalario de la ciudad", afirmó.

Fernández dijo que confía llegar al 30 de abril y que "hayamos ganado el tiempo necesario para parar los contagios de coronavirus y vaciar las camas" de la ciudad de Buenos Aires.

Además, ratificó la continuidad en el cargo del ministro de Educación, Nicolás Trotta, con quien mantuvo una "larga charla" esta mañana.

Consultado sobre los sectores que ya se pronunciaron en contra de las medidas, el Presidente dijo que"las leyes se hacen para ser cumplidas"y sostuvo que "a los que no les gustan (las medidas adoptadas para mitigar los contagios de coronavirus) que recurran a la Justicia".

"A mí la rebelión, no. En un estado de derecho las leyes se cumplen. No estoy para tolerar la indisciplina de muchos restaurantes colmados de gente", enfatizó Fernández, y aseveró que el Estado "seguirá asistiendo" a bares y restaurantes afectados por las medidas.

La reunión

El presidente Alberto Fernández se reunió a solas con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para analizar lasnuevas medidas implementadas desde este viernes por el gobierno nacional en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA)para mitigar la expansión de la segunda ola de coronavirus.

Rodriguez Larreta y el vicejefe Diego Santilli arribaron a las 9.55 a la residencia de Olivos, y de inmediato comenzó el encuentro entre el Presidente y el titular del Ejecutivo porteño, a solas.

En tanto, Santilli permaneció con el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello, en otra sala.

El encuentro se produce en el marco de las nuevas medidas implementadas en el AMBA, que incluyen la suspensión de las clases presenciales por 15 días a partir del lunes, medida con la que Rodríguez Larreta expresó el jueves su desacuerdo y que derivó en la presentación, antes del inicio de la reunión en Olivos, de una acción declarativa de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por parte del Ejecutivo porteño.

El jueves,Rodríguez Larreta había hecho un pedido público para reunirse con el mandatario, en el marco de una conferencia de prensa.

La reunión fue acordada el jueves por la tarde, luego de que Santilli se comunicara con Vitobello para pedir la audiencia con el primer mandatario, que se confirmó una hora después, añadieron las fuentes. (Télam)

Los datos sobre la situación epidemiológica