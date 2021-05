Alberto Fernández sobre restricciones: “No hay otro modo de resolver esta pandemia”

El presidente habló en la mañana de este martes sobre varios temas Gustavo Sylvestre en Radio 10. Críticas al Gobierno porteño, las patronales agrarias y el balance de su gira por Europa, en el marco de la renegociación de la deuda con el FMI y el Club de Paris.

18 de mayo

El presidente Alberto Fernández habló en la mañana de este martes con el periodista Gustavo Sylvestre en Radio 10 sobre varios temas.

En primer lugar, se refirió a su gira de la semana pasada por Europa con el objetivo de buscar apoyo para la renegociación de la deuda tanto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) como con el Club del Pais. Explicó que lo que fue a buscar es “apoyo para pedir más tiempo en los planes de pagos”. En el marco de la grave situación económica y social, la preocupación del Gobierno sigue siendo el pago de la deuda.

En el plano nacional uno de los temas que tocó fue la posibilidad o no de que desde el Gobierno nacional se decidan nuevas restricciones. Informó que se descarta la vuelta a Fase 1 “porque no lo resistiríamos”, pero admitió que la situación es muy crítica y que por lo tanto, la política restrictiva seguirá vigente. “Soy respetuoso de las libertades individuales y lo último que hubiera querido es restringir la circulación y el relacionamiento entre la gente, pero no hay otro modo de resolver este problema”.

En este marco, criticó la política del Gobierno porteño de desobedecer el decreto de necesidad urgencia que establecía la suspención de las clases presenciales. “Me criticaron, me llevaron a la Corte y al final, ¿quién tenía razón?” dijo.