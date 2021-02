Alberto habló del vacunatorio vip y defendió el sistema de salud tal cual está

A través de su cuenta de Twitter opinó sobre los empresarios, médicos, políticos y amigos del ex ministro que fueron vacunados con dosis de la Sputnik V y quedaron en el foco del conflicto.

22 de febrero

El presidente tuiteó sobre lo sucedido con el escándalo del “Vacunatorio VIP”, que le costó el puesto al ex ministro de Salud, Ginés González García, obligado a renunciar y cuyo reemplazo fue Carla Vizzotti.

Las delcaraciones del presidente apuntan hacia la responsabilidad de Ginés González García pero nada dice que se da frente a un debate dirario donde la vacunación de las dosis existentes ha generado muchas controversias y donde Argentina está entre los primeros países del mundo tanto en cantidad de fallecidos por covid-19 (superando los 50.000) como en su tasa de mortalidad.

En una entrevista para este medio, el dirigente del PTS Christian Castillo aseguró que "Pfizer va a ganar U$S 15.000 millones este año y calcula que U$S 50.000 millones el año que viene. AztraZeneca también ha tenido ganancias extraordinarias. Entre los laboratorios y los Estados con capacidad de producción hacen negocios mientras la población mundial pasa meses antes de vacunarse más allá de que esto podría hacerse liberando las patentes y permitiendo que se fabriquen las vacunas en numerosos países donde no se puede hacer porque no están los acuerdos. Este es un punto central, porque vemos funcionarios que se benefician y grandes negocios capitalistas mientras la población sigue siendo víctima del coronavirus".

El escándalo destapó por las declaraciones de Horacio Verbitsky. Sus dichos en medio del colapso natirario y la excases de la vacuna pusieron sobre el tapete los favores a una casta política y como se privilegia a empresarios y amigos del poder frente a los adultos mayores, la población de riesgo o incluso los docentes. (LID)