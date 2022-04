Anuncio.Argentina acordó con Bolivia por el gas: fuerte aumento de precio en relación al 2021

El gobierno de Luis Arce entregará 14 millones de metros cúbicos diarios en el invierno al país, es lo mismo que se entregó el invierno pasado; este monto podría llegar hasta 18 millones, si Brasil no lo necesita. El año pasado se pagó promedio U$S 6 el millón de BTU por el gas de Bolivia y este año ascenderá hasta U$S 18.

8 de abril

El Gobierno nacional anunció un acuerdo con Bolivia que le asegurará un suministro de gas diario de 14 millones de metros cúbicos y se comprometió que Argentina tendrá prioridad para importar excedentes en la producción de las cuencas bolivianas. Pero habrá una fuerte suba del precio en relación al año pasado.

El suministro que envíe Bolivia tendrá dos precios, uno de “emergencia” que costará U$S 9 por millón de BTU (unidad de medida del gas). Ese valor será pagado por Argentina para, del flujo total, los primeros 10 millones de metros cúbicos que envíe el país vecino. El resto costará el doble, U$S 18 por millón de BTU, según trascendió en los medios.

Además, Bolivia le dará prioridad al país para entregar 4 millones de gas extra y llegar a un volumen de 18 millones, si Brasil no los necesita, a un precio también de US$ 18.

En 2021, la Argentina pagó en promedio U$S 6 el millón de BTU por el gas de Bolivia y, para este invierno, la Secretaría de Energía había calculado un precio promedio de U$S 7,5. Una estimación previa a que comience la guerra en Ucrania que impactó en los precios internacionales.

El pacto fue adelantado por los presidentes Alberto Fernández y Luis Arce, de visita oficial en Buenos Aires. La agenda energética fue uno de los principales puntos en el encuentro bilateral entre los dos mandatarios.

Según informó el Ministerio de Economía, la declaración conjunta entre los dos países implicará “avanzar en la consolidación de la agenda energética bilateral, la cual conlleva, entre otros puntos, garantizar el suministro de gas en volúmenes significativos para la presente gestión”. En ese sentido, señalaron que “se desarrollarán mecanismos específicos entre YPFB e IEASA que permitan conciliar saldos en beneficio de ambos países”.

Argentina y Bolivia coincidieron en “la importancia de realizar acciones concurrentes para que el Contrato de Compra Venta de Gas Natural entre YPFB e IEASA, refleje un nuevo régimen de entrega garantizado de 14 MMmcd (millones de metros cúbicos diarios) y priorizando en función de la disponibilidad volúmenes adicionales en el período de invierno, y el cese de derechos y obligaciones antes de la gestión 2025, a cuyo efecto encargaron a los Ministerios y entidades responsables concretizar los documentos correspondientes”, indicó el Palacio de Hacienda.

Durante una conferencia de prensa, el presidente argentino aclaró que, en principio, se cumplirá con los contratos vigentes y que en caso de que exista un excedente de producción, se podrá acceder.

“El contrato vigente se mantiene en las mismas condiciones. Bolivia asume un compromiso adicional que, si hay un incremento en la producción de gas, Argentina va a tener prioridad de ese incremento que puede venir como exportación”, afirmó Fernández. Sobre el precio pactado, el mandatario explicó que todavía se está trabajando entre los equipos y añadió “entiendo que el mundo ha trastocado todos los precios de energía y no sé cómo todo eso va a repercutir en este contrato”.

Por su parte, Arce declaró que están en “negociaciones” porque el contrato que mantienen por estos días fue realizado durante el “gobierno de facto, donde ha sido muy contrario a los intereses bolivianos. Nuestra intención es negociar todavía para poder satisfacer. En el empeño de construir un esfuerzo para mantener los niveles de la gestión pasada y el esfuerzo adicional que se pueda producir, por supuesto que Argentina tendrá prioridad para ser enviado”.

Déficit energético

Las importaciones de gas más costosas implicarán una nueva sangría de dólares. Un estudio elaborado por la consultora Economía y Energía alertó que en 2022 la balanza comercial de energía tendrá un déficit de U$S 4.911 millones. Ese número se explica por el fuerte aumento de las importaciones de energía, que alcanzarán a los U$S 12.503 millones, número récord en la historia argentina, en tanto que las exportaciones llegarán a U$S 7.592 millones. El rojo de la balanza comercial del sector se multiplicará por ocho este año, dado que en 2021 el déficit fue sólo U$S 559 millones.

El informe destaca que el incremento de los precios internacionales de los hidrocarburos y la recuperación de la demanda local, sumada a la crisis hídrica, son las causas del deterioro del balance del sector durante este año.

Según la consultora, se mantenerse las tendencias actuales de los precios de la energía en el mercado internacional, el nivel de subsidios a la energía durante 2022 sería récord, así sería mayor al valor alcanzado en 2015. El Gobierno acordó con el FMI reducir los subsidios, ¿se incumplirá el acuerdo o habrá más tarifazos?. (LID)