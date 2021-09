Anuncio Ganancias.Moroni rechazó eliminar las indemnizaciones, pero avala la precarización en el Estado

El ministro de Trabajo explicó los cambios en el Impuesto a las Ganancias en una conferencia de prensa, también se refirió a los cambios que propone la oposición patronal del sistema de indemnizaciones por despido y negó que las medidas anunciadas por el Gobierno sean electoralistas.

23 de septiembre

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, sostuvo este jueves que el objetivo del Gobierno es "mantener una población gravada por el Impuesto a las Ganancias cercano al 10 por ciento de los asalariados", que "representan entre el 25 % y 26 % de la masa salarial total", al señalar el aumento a $ 175.000 del piso de tributación y que exime de pagarlo a 1.267.000 empleados. Además, el ministro aseguró que "ninguna de estas medidas es electoralista".

Moroni señaló que la medida "entra en vigencia a partir de septiembre, no es retroactivo" y aclaró que "aquellas empresas que ya hicieron las liquidaciones, las retenciones, las cifras serán devueltas por la AFIP".

Además, el ministro explicó que el aguinaldo o Sueldo Anual Complementario de diciembre no estará alcanzado por el Impuesto al salario para aquellos trabajadores "cuyo salario promedio en el segundo semestre sea inferior a $ 175.000".

Entre los fundamentos, el funcionario afirmó que "con el avance de los salarios el universo de asalariados de cuarta categoría que pagaba el tributo era mayor", del orden "del 20 %", y refirió que "la idea del gobierno, a través de la facultad que tiene el Poder Ejecutivo, es mantener una población gravada cercana al 10 %".

"Hay que entender el concepto de que paga el 10 % de asalariados de mayor salario, que es un 25 % o 26 % de la masa salarial total", indicó el ministro, lo que consideró "una solución justa" para que "ya no alcance ese 20 %".

"No queremos más que eso", puntualizó respecto a ese 10 % de trabajadores que pagan, "pero tampoco menos que eso", completó Moroni.

Los trabajadores no deberían pagar Ganancias porque el salario no es ganancia, en realidad es lo opuesto a la ganancia, que se sustenta en el trabajo no pago. Deberían estar exceptuados todos los trabajadores bajo convenio. No así los gerentes y los que cumplen funciones relacionadas al comando empresarial. Lo que no se discute es el sistema tributario argentino, que es regresivo.

Más flexibilización laboral

Sobre los cambios que proponen los empresarios y la oposición patronal sobre el sistema actual de indemnizaciones por despido para reemplazarlo por un sistema de seguros el ministro de Trabajo, afirmó que "no es cierto que eliminar la indemnización por despido genere más empleo. Las series de mayor crecimiento fueron entre 2007 y 2011 o 2012 y se hizo con estas normas laborales”. Lo que Moroni omite es que se mantuvo el empleo precario a pesar del crecimiento económico de dichos años.

El ministro añadió que "no hay demostración de que, modificar los derechos laborales de los trabajadores" impacte en la generación de empleo e indicó que esa postura "está equivocada desde cualquier ángulo que se la mire".

A pesar de las declaraciones del ministro de Trabajo, en el Estado está naturalizada la precarización laboral y abundan los contratos precarios como contratos que se renuevan año a año o empleados contratados como monotributistas (relación de dependencia encubierta) que no perciben aguinaldo u otros beneficios.

Juntos, pero también los liberales como Espert y Milei, proponen mayor flexibilización laboral, el sueño eterno de las patronales. Su excusa es la de siempre, que los cambios generarían empleo. Sin embargo, en el país ya se conocen las consecuencias de la reforma laboral de los 90, una década que dejó un aumento de la desocupación y la precarización laboral. (LID)