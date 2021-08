Bancos.En plena pandemia el Banco Galicia ganó casi $ 58 millones por día

La entidad obtuvo parte de sus ganancias gracias a los ingresos que obtuvo por los intereses que cobra por los préstamos, tarjetas de crédito, y títulos públicos. Otro banco que hizo negocios con la deuda argentina y fugó dólares al exterior.

3 de agosto

Los bancos fueron uno de los sectores que ganaron a pesar de la crisis. Un reciente informe del Banco Central señala que en mayo los bancos privados ganaron $ 129.016 millones en los últimos doce meses.

Para seguir conociendo a los ganadores de la pandemia, en esta ocasión analizaremos el caso del Banco Galicia. La entidad tiene 326 sucursales y hay 5.764 trabajadores en el país. Tiene más de tres millones de clientes.

El Banco Galicia ganó en 2020 $ 21.090 millones, es decir casi $ 58 millones por día. La entidad ganó un 25 % menos que en 2019, año de fuerte devaluación. Ese año registró ganancias por $ 28.013 millones (expresado en moneda homogénea es decir, ajustado por inflación).

En sus estados contables el banco detalla que sus ingresos operativos netos disminuyeron con respecto al 2019 por la diferencia de cotizaciones y una mayor incobrabilidad. Los bancos ganaron un poco menos en 2020, pero para las mayorías populares la situación fue mucho peor. Ante la pérdida de empleo y los ingresos deteriorados por la inflación aumentó el endeudamiento de los hogares para poder sobrevivir. Según un informe del Banco Central, los deudores de los bancos privados registraban en diciembre 2020 saldos promedios que equivalían a 5,9 Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) mientras que en el mismo mes de 2019 equivalía a 5 SMVM.

El Banco Galicia destaca que la disminución de ingresos se atenuó por un mayor resultado neto por intereses (intereses por préstamos, tarjetas de crédito, títulos públicos, operaciones de pase con el BCRA, entre otros). En 2020 tuvieron un resultado neto por intereses (ingresos menos egresos) por $ 58.834 millones, es decir un 81 % más que en 2019. Es decir, sus ingresos mejoraron gracias al endeudamiento de muchos sectores y a la especulación con los títulos públicos o pases.

Los bancos son un sector que el Gobierno decidió no afectar, no realizaron ningún aporte solidario y siguen cobrando jugosos intereses por las Leliq, a pesar de la promesa electoral de Fernández de no pagarlos. Un regalo adicional recibieron esta semana cuando Fernández anunció el nuevo plan Ahora 12, que se amplió hasta 30 cuotas, tras negociar con los bancos. Este sector logró una tasa de interés mayor y que el Banco Central habilite a los bancos que más presten bajo esta modalidad un mayor nivel de liquidez disponible para invertir en las Leliqs.

Negocios con la deuda

El Banco Galicia, al igual que otras entidades, hizo negocios con el endeudamiento del país. En 2001 con el “Megacanje” que realizó Domingo Cavallo se realizó un canje de bonos para postergar los plazos de pago a cambio de una importante suba en los intereses y en el monto del capital adeudado, pagando a los bancos colocadores jugosas comisiones.

El contador e historiador Norberto Galasso en el libro “De la Banca Baring al FMI” explica que el acuerdo se basó en el rescate de títulos por U$S 28.144 millones, entregándose nuevos títulos por U$S 30.401 millones, con vencimientos a mayor plazo. La operación implicó una suba de la deuda externa argentina en U$S 53.700 millones en términos de capital e intereses.

Siete bancos (Galicia, HSBC, Francés, Santander Central Hispano, Citigroup, JP Morgan y el Credit Suisse First Boston) participaron de la operación y ganaron U$S 150 millones en comisiones.

Tanto el “blindaje” en el 2000 y el “megacanje” de 2001 están sospechados de fraudes con la colaboración del FMI, el Banco Mundial y bancos privados.

Fuga de capitales

El Banco Galicia no hizo negocios solo con la deuda, también permitió la fuga de capitales. En 2001, el desembolso del FMI que llegó luego que el Congreso votara el “déficit cero” se evaporó en la fuga de capitales. La investigación del Congreso sobre la fuga de capitales de ese año concluyó que el 75 % de los montos fugados se canalizaron a través del Banco Galicia, Citibank, Banco Río (actual Santander), BBVA Francés, Banca Nazionale del Laboro y, el HSBC. Esto ocurrió mientras los pequeños ahorristas quedaron encerrados en el “corralito”.

Este no fue el único episodio que se conoció. Un informe del Banco Central mostró que durante el macrismo la fuga de capitales alcanzó los U$S 86.000 millones. El endeudamiento que ahora es una gran hipoteca para el pueblo trabajador financió la fuga. Toda la salida de capitales durante el gobierno anterior la hicieron 100 agentes sobre los cuales el Central no da detalles de quiénes lo hicieron. El periodista Horacio Verbitsky en su portal El Cohete a la luna publicó quiénes fugaron y entre ellos se encuentran varias empresas, como el Galicia Valores S.A., que fugó U$S 218,5 millones (pertenece al Grupo Financiero Galicia).

Los bancos tienen un rol importante en la economía como para que lo controlen uno pocos privados y guiados por el lucro. Por eso es necesaria la nacionalización de los bancos, y la creación de una banca estatal única como parte de un programa de conjunto para enfrentar la crisis nacional y pelear por una salida de la clase trabajadora. (LID) Por Mónica Arancibia