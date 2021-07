Bancos.Ganadores de la pandemia: el banco HSBC ganó $ 32 millones por día en 2020

Esta entidad fue contratada por Guzmán para la reestructuración de deuda en moneda extranjera, también es conocida por organizar la evasión de impuestos y fuga de capitales de los más ricos del país a Suiza. Los bancos fueron uno de los sectores que ganaron a pesar de la crisis.

27 de julio

Llegar a fin de mes cada vez es más difícil para muchas familias, la inflación, y las bajas paritarias carcomen el poder adquisitivo de los salarios. La recomposición salarial que prometió Alberto Fernández durante la campaña electoral no llegó.

Se podría pensar que la pandemia es la responsable del deterioro de las condiciones de vida. Pero lo cierto es que hubo una decisión del Gobierno de ajustar a las mayorías populares y beneficiar a una minoría. Esto queda en evidencia cuando se observa que hay un pequeño sector que se enriqueció, a pesar de la crisis como los bancos, las patronales agrarias, la industria farmacéutica, y las empresas alimenticias.

En el caso de los bancos, los privados para el mes de abril ganaron $ 141.945 millones en los últimos doce meses, según el último informe del Banco Central. Solo en 2020 la banca privada ganó $ 203.180 millones en 2020, La mayor parte del margen bruto de los bancos privados provino de la especulación con títulos valores (principalmente Leliqs). Intereses que representan un jugoso negocio para los bancos y que no se dejaron de pagar como prometió Fernández. El presidente volvió a insistir en el acto de lanzamiento de los candidatos del Frente de Todos que “entre los bancos y los jubilados, me quedo con los jubilados”. Otra mentira.

¿Cuánto ganó el HSBC?

HSBC Bank Argentina S.A. es uno de los principales bancos de Argentina, es el quinto banco privado en dicho rubro, según publica el Banco Central y como señala la entidad tiene 108 sucursales distribuidas a lo largo del país, en 20 provincias y hay 3.535 trabajadores. Tiene más de un millón de clientes.

En 2020 obtuvo ganancias netas por $ 11.796 millones, es decir un 6,4 % más que en 2019 (expresado en moneda constante, es decir, ajustado por inflación). Esto significa que el HSBC ganó por día $ 32 millones el año pasado. Mientras el 60 % de los trabajadores ganaba menos de $ 36.000 en el último trimestre del 2020, según el Indec.

Lucrar con el endeudamiento

HSBC, a través de su exCEO, Gabriel Martino, fue uno de los principales socios en los negociados de la deuda durante la era Macri. Fue el mismo que promovió el vínculo entre el fondo Templeton y el expresidente cuando en septiembre de 2016 Michael Hasenstab, entonces administrador del fondo, fue a la quinta de Olivos.

El endeudamiento se disparó con Macri. Según trascendió, durante casi dos años los fondos le solicitaban a Luis “Toto” Caputo, exministro de Finanzas, que preparara bonos a medida casi como si fuese un delivery.

Entre 2016 y 2018 el ranking de comisiones cobradas por bancos por la emisión y distribución de bonos la lideró el HSBC con U$S 11,8 millones, según respondió el exjefe de Gabinete, Marcos Peña en un informe escrito de una presentación en el Congreso.

Pero el negocio de la deuda para el HSBC no se terminó con Macri. Martín Guzmán, ministro de Economía, contrató al mismo banco para la reestructuración de la deuda bajo legislación extranjera. Negociación que reconoció el endeudamiento (flojo de papeles) del gobierno anterior, sin realizar ninguna investigación, y en la cual los lobos de Wall Street lograron arrancarle al ministro U$S 17.000 adicionales entre la primera oferta que hizo en abril y la última de agosto, con la cual acordó la reestructuración de la deuda.

En los estados contables del HSBC se detalla qué segmento le dejó mayores ganancias. El 65 % de lo que ganó en 2020, es decir $ 7.714 millones, se debe al segmento Banca Global y Mercados, donde se incluye clientes tales como gobiernos, y se ofrece entre otros el servicio de estructuración de deuda local e internacional, entre otros. Es decir, que seguramente la reestructuración con los especuladores que hizo el Gobierno esté incluida en este segmento, uno de los más rentables para el banco.

Especialistas en evasión y fuga

El HSBC tiene un largo listado de fraudes. Un caso conocido fue la develación de Herve Falciani, un exempleado del banco que hizo público las miles de cuentas abiertas en Suiza, entre ellas había 4.040 cuentas bancarias de argentinos ocultas en Suiza por un total de U$S 3.500 millones. Entre los millonarios estaba Amalia Lacroce de Fortabat, empresas del Grupo Clarín como Cablevisión, Multicanal, Central Puerto, Telecom Argentina, entre otras. Así, el banco organizó la evasión de impuestos y fuga de capitales de los más ricos.

Unos años antes, el Congreso realizó una investigación sobre la fuga de capitales de 2001 y concluyó que el 75 % de los montos fugados se canalizaron a través de varios bancos, entre ellos el HSBC. Mientras los dólares se fugaban, los pequeños ahorristas quedaron atrapados en el “corralito”.

En el historial del HSBC también se puede mencionar otro hecho de fuga. Un informe del Banco Central reveló que durante el Gobierno de Macri la fuga de capitales alcanzó los U$S 86.000 millones. Gran parte del endeudamiento macrista financió la fuga. Toda la salida de capitales durante el gobierno anterior la hicieron 100 agentes sobre los cuales el BCRA no da detalles de quiénes lo hicieron. El periodista Horacio Verbitsky en su portal El Cohete a la luna difundió quiénes fugaron y entre ellos se encuentran varias empresas, como el HSBC Argentina Holdings SA, que fugó U$S 107 millones (se trata del grupo que controla el banco HSBC Bank Argentina S.A.).

Esta nota es una pequeña muestra de lo que ganó el HSBC y de sus negociados en Argentina. Próximamente publicaremos los negocios de otro banco.

Los bancos tienen un lugar importante en la economía como para que lo controlen uno pocos privados y guiados por el lucro. Por eso es necesaria la nacionalización de los bancos, y conformar un banco estatal único como parte de un programa de conjunto para enfrentar la crisis nacional y pelear por una salida de la clase trabajadora. (LID) Por Mónica Arancibia