Beatriz Rojkés de Alperovich defendió al marido: "Hay mujeres que mienten"

En las últimas horas José Alperovich fue procesado por 9 hechos de abuso sexual. Reynaldo Sietecase entrevistó a Beatriz Rojkés. Contrariamente a su relato en defensa de la mujer en su gestión, no le tembló la voz para asegurar que no cree definitivamente en los hechos. Sostuvo que esto es parte de una campaña de difamación y expresó que teme que en caso de darse una condena, ésta sea el resultado de la presión de los feminismos y de los medios de comunicación.

5 de mayo

Tras el procesamiento de José Alperovich por parte de la justicia federal, Beatriz Rojkés de Alperovich, esposa del ex gobernador de Tucumán y ex Senador por el Frente de Todos, fue entrevistada durante la mañana por Reynaldo Sietecase en su programa en Radio Con Vos.

En las declaraciones realizadas por la ex senadora, sostuvo que no cree definitivamente en la situación de abuso, y que es una campaña de difamación y persecución mediática y judicial.

Sietecase remarcó en el transcurso de la entrevista que en el procesamiento se habla de 9 hechos de abuso. Ante esto Beatriz Rojkés respondió: "No quisiera hablar de lo personal, pero tengo autoridad moral para hablar con respecto al empoderamiento de la mujer. Desde el año 96 que trabajo acompañando a mujeres. Pero todo esto se dio totalmente la vuelta, se están utilizando los mismo métodos que el patriarcado. Mis amigos empresarios ya no toman mujeres secretarias, hay gente que no quiere subir al ascensor con una mujer por miedo a ser denunciado. Hay casos de jovencitos que se suicidaron por denuncias falsas de amiguitas".

¿Usted no cree que este procesamiento sea cierto?, ¿usted sigue creyendo en la versión que da su marido?. "Esta chiquita se acercó a mi hija que en ese momento era secretaria de la juventud, para poder trabajar con José. Hay un grupo de feminismo que está actuando con todas las actitudes de las que estábamos en contra y atenta contra todos los derechos de las mujeres, sobre todo los laborales porque ya nadie quiere contratar mujeres", sostuvo Beatriz Rojkés.

¿Usted por qué cree que se dio el procesamiento entonces ?. "Yo supongo que la presión del feminismo en muy muy fuerte tanto para la justicia como para el periodismo. El juez lo lleva a juicio para darle la oportunidad a José de que se defienda. Sí le creo a mi marido, no se bien como decir esto en forma elegante, es muy probable que no seria el único hombre que engañe a su esposa, pero no creo que el haya abusado de ella. No lo creo porque además esta chica venía a casa, jugaba con mis nietos. Usaba la casa de José para hacer sus cumpleaños”, insistió la ex senadora nacional.

¿Pero usted sabe que muchos abusos se dan en el marco de la confianza ?. "Pero, por qué ella entonces volvería a mi casa si sentía tan mal. Hay alguien muy interesado de que esto tenga mucha permanencia en los medios", respondió Beatriz Rojkés.

¿Entonces no cree en lo que fundamenta el juez en el procesamiento?. "Yo no creo definitivamente en la situación de abuso. Y además qué marido dice "sí te fui infiel". Yo prefiero como casi todas las mujeres que posiblemente hemos sido engañadas, creerle a mi marido. Todo este trabajo que venimos haciendo con el movimiento de mujeres se puede manchar con las falsas denuncias. Tenemos que pensar que hay mujeres que mienten".

En general, en cuanto a cómo se viene dando esta historias sobre las denuncias, la mayoría de las veces a las mujeres les cuesta hacerse oír. Es un reclamo que vienen sosteniendo las mujeres hace muchos años, expresó Reynaldo Sietecase. Ante esto Rojkés de Alperovich respondió: "No desconozco la realidad. Pero se le hace mucho daño a todos los avances que hemos logrado, e insisto que he trabajado mucho en este tema. Temo que haya una condena por presiones del feminismo y los medios. Pero no he sido engañada en mi buena fe", concluyó, para referirse a que no cree definitivamente en la situación de abuso.

La ex diputada y senadora sostuvo durante años un discurso sobre las políticas de género que impulsó en Tucumán, sin embargo con hechos aberrantes como estos, o el femicidio de Paulina Lebbos en donde todavía el mismo José Alperovich sigue siendo investigado por encubrimiento, no le tiembla la voz para decir que las mujeres mienten y arremeter con un discurso misógino y revictimizante, donde pone en duda la palabra de la mujer y ataca a la vez al movimiento feminista, dejando expuesta una vez la demagogia de sus relatos y que está dispuesta a decir y hacer lo que sea necesario para mantener la impunidad de los poderosos del poder político, en este caso su marido. (LID) Por María Abrehu