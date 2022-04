CCK.Cristina Kirchner: "El capitalismo es el sistema más eficiente"

La vicepresidenta brindó un discurso en la decimocuarta sesión plenaria de EuroLat 2022.

Hizo referencias a la interna del oficialismo cuando dijo que el hecho de “que te pongan una banda y que te den el bastón no significa que tengas el poder”. Propuso una lectura del mundo actual, elogiando al capitalismo como el único sistema posible, pero abogando por una mayor intervención del Estado en la sociedad y la vida de las personas.

13 de abril

Durante el mediodía de este miércoles, la vicepresidenta Cristina Kirchner encabezó la apertura de una nueva Sesión Plenaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EUROLAT). La titular del Senado estuvo acompañada por la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y el Alto Representante de la Unión Europea (UE) para el Exterior, Josep Borrell.

La ex presidenta comenzó su alocución elogiando el lema del evento, "Recuperación económica con justicia, inclusividad y paz" y articuló todo su discurso alrededor de ese eje.

Su idea central la desarrolló partiendo de la definición de que la pandemia "ha trastocado vidas, gobiernos y el planeta entero. La pandemia no ha hecho más que acentuar trágicamente la desigualdad. Pero creo que en las grandes tragedias podemos extraer cosas que nos sirvan".

Fue en ese marco cuando dejó una de sus principales definiciones: "El capitalismo se ha demostrado como el sistema más eficiente y eficaz para la producción de bienes y servicios que necesita la humanidad". La discusión entonces, según afirmó, sería entre estado de bienestar y neoliberalismo.

"El estado de bienestar se crea como un sistema donde el estado tenía responsabilidad sobre la vida de las personas, su trabajo, salud, educación. El estado tenía mucha responsabilidad. Pero con la caída del Muro de Berlín surge la doctrina neoliberal. Había que crear otro sentido común, el estado ya no es responsable de tu vida porque vos sos libre y tenés lo que te merecés y si no tenés será porque no has hecho lo suficiente. El sentido común del neoliberalismo aun campea en muchas sociedades. Pero la pandemia vino a reinstalar la idea del estado. ¿Qué hubiera sido de la vida de todos nosotros si los estados no hubieran intervenido construyendo hospitales, atendiendo enfermos, negociando las vacunas con el mercado, los laboratorios, para salvarnos y no morirnos?".

Fue en ese marco cuando dejó una fuerte frase que fue interpretada como un cuestionamiento directo a Alberto Fernández, en el marco de las internas del oficialismo: “Que te pongan una banda y que te den el bastón no significa que tengas el poder".