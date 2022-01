Calentamiento global.El 2021 fue el quinto año más cálido en Argentina de los últimos 60 años

Las condiciones extremadamente cálidas y las olas de calor registradas en el mes de diciembre dieron el toque final para que el 2021 se ubique en el quinto lugar de los años con mayor temperatura en nuestro país en los últimos 60 años, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a través de un comunicado.

Hace unas semanas, los datos preliminares que incluían hasta el mes de noviembre daban cuenta del año caluroso que estábamos viviendo; con el análisis de temperatura de los 12 meses el SMN afirmó que el 2021 quedó posicionado en el quinto lugar de los más cálidos desde 1961, con una anomalía +0.58ºC.

El organismo resaltó que la tendencia a registrar años cálidos es marcada, con este valor ya son 11 años consecutivos en que las temperaturas medias anuales están por encima de lo normal, y hay que remontar al 2010 para encontrar condiciones de normales a levemente frías; además, los 7 años con mayor temperatura en Argentina, se registraron después del 2010.

En el 2021, la región que más sintió el incremento de las temperaturas fue Patagonia, que finalizó con una anomalía de temperatura promedio de +1.1°C. Con este valor se quebró por varias décimas de grado el récord histórico de calor, que era de +0.77°C (1998).

Celeste Saulo, directora del SMN, sostuvo que "el aumento de la temperatura a nivel global también se manifiesta en nuestro país, en 2021 específicamente lo hizo en la Patagonia, y es una expresión evidente del Cambio Climático”.

En 2021 hubo solo 3 meses que cerraron con temperaturas levemente inferiores a las normales en el país: enero, mayo y junio, el resto fueron meses cálidos y es necesario remarcar las anomalías extremadamente cálidas registradas en abril, septiembre y diciembre.

Las localidades que tuvieron las temperaturas máximas más altas del año son Rivadavia en Salta con 46 grados el 30 de diciembre, Las Lomitas en Formosa con 44 grados el 30 de diciembre, Cipolletti en Río Negro con 43.8 el 22 de enero, Santiago del Estero con 43.4 el 30 de diciembre y Catamarca con 42.6 el 30 de diciembre.

Mientras que las localidades que registraron las temperaturas mínimas más bajas del año fueron Maquinchao con -15.3, Paso de Indios con -13.4, La Quiaca con -12.9, Calafate con -12.6, y Uspallata con -11.7.

Las precipitaciones del 2021 en general fueron escasas, especialmente en Patagonia, que además de registrar el año más cálido atravesó el año más seco desde 1961; desde 2007 esta región registra una tendencia a tener años secos.

También la región del Litoral y el norte de la provincia de Buenos Aires registraron un año deficitario, si lo comparamos con el 2020, este año presentó un panorama un poco mejor, especialmente hacia el norte y centro-oeste del país donde durante el segundo semestre se registraron importantes precipitaciones.

A pesar de las escasas precipitaciones, hay que destacar algunos eventos de lluvias diarias extremas, que lograron acumular varios milímetros en menos de 24 horas, en Dolores 276 mm el 5 de enero, en Marcos Juárez 225 mm el 8 de abril, en Sauce Viejo 161 mm el 9 de abril, en Oberá 140 mm el 26 de enero y en Paraná 132 mm el 9 de abril.

Las autoridades hablan de la problemática ambiental como si fuera una mera cuestión climática, imposible de prevenir. Atribuyen, por ejemplo, las crisis hídricas y las dificultades para combatir los incendios forestales a las condiciones climáticas, pero omiten la falta de inversión de parte de los gobiernos nacional y provinciales. Ignoran las denuncias por falta de insumos y personal, así como las condiciones de precarización laboral de trabajadores y trabajadoras relacionadas a ambiente, como los brigadistas que intentan apagar los incendios.

El ajuste para las políticas de protección del ambiente y la prioridad cero que le otorgan los gobiernos no es casualidad. El Frente de Todos impulsa actividades extractivistas y altamente contaminantes, como intenta hacer para iniciar con la exploración sísmica petrolera en la costa Atlántica, con el fin de obtener dólares para pagar la deuda externa ilegal al Fondo Monetario Internacional.

El gobierno nacional ya anunció que intentará seguir adelante con esta actividad, a pesar de la gran movilización que tuvo lugar en rechazo el 4 de enero en Mar del Plata y otros 19 puntos del país. Del mismo modo intentó pasar la ley de zonificación minera en la provincia de Chubut, pero debió retroceder en su implementación debido a la enorme movilización popular que le dijo "no es no" al gobernador Arcioni, contra la megaminería. No son cuestiones meramente climáticas las que provocan las sequías, las altas temperaturas, las crisis hídricas y los consecuentes incendios, sino las políticas contaminantes acompañadas de nula inversión y presupuesto para el combate al fuego y la contaminación. (LID)