Carlos Propato, sobreviviente de Ford: “Por nuestros 30.000, hay que salir a las calles”

Como tantas empresas la multinacional automotriz Ford Motor fue parte del terrorismo de estado, y como muchas de ellas, tenía un centro clandestino de detención dentro de su planta ubicada en el norte del conurbano bonaerense.

23 de marzo

Carlos Propato es uno de los obreros que lograron sobrevivir y en esta entrevista asegura: "El 24 de marzo hay que estar en la calle, si no le dejamos la calle a la derecha. Desde ya la pandemia es importante y hay que tomar recaudos pero no podemos parar la lucha, cada paso que no damos es uno que perdemos".

"Este 24 tenemos que estar los que fuimos parte de la generación de nuestros 30.000 compañeros y compañeras y salir a las calles, con las nuevas generaciones de trabajadores, con los jóvenes. Por más que algunos no podamos estar físicamente por nuestra salud, vamos a acompañar siempre la lucha en las calles contra la impunidad de los genocidas, tanto los civiles como los militares como la Iglesia y todos los que fueron parte".

"El gerente de Ford nos decía que le mandemos saludos a Camps"

Propato relata con detalles como un día después del golpe, el gerente de personal Guillermo Galarraga, procesado en la causa pero que murió impune, les advirtió a los delegados de base cuales eran los planes de la empresa: "Mandenle saludos a Camps". Se refería a quien sería uno de los máximos responsables del genocidio en la Provincia de Buenos Aires desde la jefatura de la Policía provincial.

Los delegados no sabían aún el significado de aquella frase, que era en realidad una sentencia de la empresa que condenaba a los 24 obreros, cuyos nombres fueron entregados en una lista a la empresa de manos del SMATA.

Carlos Propato recuerda ese día como si fuese hoy y asegura: "Los empresarios que fueron parte del golpe siguen amasando fortunas, están impunes o en sus casas, como los dos exgerentes de Ford".

En 2018 después de más de 40 años de lucha, los obreros sobrevivientes de Ford lograron que se condene a diez y doce años de prisión a Pedro Müller y Héctor Sibilla, dos exgerentes de la automotriz, por los secuestros y torturas de los 24 trabajadores de la planta de Pacheco. El juicio reafirmó la responsabilidad patronal en el genocidio, aunque siguen en libertad porque las condenas no están firmes.

"La causa está en Casación, pero no confiamos en esta justicia que nos hizo esperar más de 40 años y una vez que gracias a la lucha logramos que los condenaran, siguen en la comodidad de sus casas lujosas como si nada".



Exgerentes condenados de Ford durante el juicio

Respecto al rol de las cúpulas sindicales, Propato asegura: "Los sindicatos que hoy permiten que hayan miles de trabajadores en negro, o que el salario mínimo vital y móvil sea de $ 21.600, fueron parte de ese plan de exterminio contra quienes luchábamos para cambiar este mundo de raíz, para terminar con la explotación":

Respecto al rol del sindicato de los mecánicos, Propato señala: "El SMATA fue cómplice de los genocidas, fue el entregador máximo en la Ford y todas las automotrices, como en Mercedes Benz".

"Este 24 de marzo hay que movilizarse más que nunca, con todos los cuidados necesarios por la pandemia, pero tenemos que estar en las calles, es parte de las luchas que tenemos que dar desde el movimiento obrero, tenemos que apoyar a los que luchan hoy. Ojala miles y miles digan presente este 24 de marzo, contra el gatillo fácil y la represión estatal de hoy, contra el ajuste, por todos nuestros derechos y por el juicio y castigo para todos los responsables del genocidio". (LID) Por Andrea Lopez